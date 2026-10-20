Đảng ủy Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố công bố các quyết định về thành lập các chi bộ trực thuộc

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Văn Truyên

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố.

Đồng chí Lê Thị Thái, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố và Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú trao quyết định thành lập Chi bộ 1. Ảnh: Văn Truyên

Tại hội nghị, sau khi các quyết định về thành lập các chi bộ, chỉ định nhân sự tham gia Ban chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc được công bố, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú đã trao các quyết định về thành lập 3 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ 1, Chi bộ 2, Chi bộ 3. Hiện Đảng bộ Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai có 45 đảng viên.

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú trao quyết định thành lập Chi bộ 2. Ảnh: Văn Truyên

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú đề nghị cấp ủy các chi bộ nhanh chóng cụ thể hóa nhiệm vụ, xác định rõ trọng tâm công tác, phát huy trách nhiệm của cấp ủy và từng đồng chí được phân công, bảo đảm hoạt động của chi bộ đi vào nền nếp, thiết thực và hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú trao quyết định thành lập Chi bộ 3. Ảnh: Văn Truyên