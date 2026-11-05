Đảng ủy Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trao Huy hiệu Đảng đợt 7-11

Dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và đảng viên Chi bộ Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Chi bộ Phòng Chuyên đề.

Các đảng viên thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Ngọc Tú

Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng được trao tặng hai đảng viên là sự ghi nhận của Đảng về tinh thần trách nhiệm, sự đóng góp của đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1965, được kết nạp Đảng ngày 7-12-1988. Quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng bền bỉ đóng góp vào hoạt động chuyên môn của cơ quan báo chí Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi trao Huy hiệu Đảng, tặng hoa chúc mừng đảng viên Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Đức Minh. Ảnh: Ngọc Tú.

Đồng chí Lê Đức Minh, sinh năm 1971, vào Đảng ngày 20-11-1991. Trong suốt quá trình công tác, đồng chí luôn phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đảng viên, có nhiều tác phẩm đoạt giải báo chí, liên hoan truyền hình.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Ngọc Tú.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi chúc mừng hai đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng; đồng thời ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của các đồng chí đối với sự phát triển của cơ quan.

Theo đồng chí, Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng không chỉ ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của mỗi đảng viên mà còn là niềm vinh dự đối với cá nhân, gia đình, chi bộ và cơ quan. Qua quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Đức Minh đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện tinh thần gương mẫu, tiên phong và đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị.

Đảng viên Lê Đức Minh bày tỏ niềm xúc động khi nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Ảnh: Ngọc Tú.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị hai đảng viên tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời là tấm gương cho gia đình, đồng nghiệp và thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí cũng mong muốn hai chi bộ tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi ủy Chi bộ Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Chi bộ Phòng Chuyên đề chúc mừng hai đảng viên. Ảnh: Ngọc Tú.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đức Minh bày tỏ niềm xúc động, tự hào khi đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng; khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ngày càng trong sạch, vững mạnh.