Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10-2026

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt hai chuyên đề: “Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên”; “Đánh giá năng lực số và mức độ sẵn sàng chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng”.

Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV. Trong đó, cần làm rõ ý nghĩa, yêu cầu và những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền; xây dựng đội ngũ cán bộ và nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Đặc biệt, phải gắn tuyên truyền nghị quyết với việc tổ chức thực hiện, theo dõi tiến độ, phát hiện những cách làm hiệu quả và kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc. Kiên quyết khắc phục tình trạng triển khai hình thức, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Cùng với đó, tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, làm rõ kết quả đạt được, nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm và trách nhiệm của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng và Nhà nước, làm rõ đường lối đối ngoại của Đại hội XIV, ý nghĩa và kết quả các hoạt động đối ngoại cấp cao.

Quang cảnh hội nghị.

Cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ báo cáo viên chủ động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng trong tháng 11-2026; đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo; tăng cường nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, giải thích những vấn đề được quan tâm, phát hiện và báo cáo các vấn đề phát sinh từ cơ sở.