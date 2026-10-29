Đảng ủy Chính phủ tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn/DA

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 62 điểm cầu, với gần 200 đại biểu tham dự tại điểm cầu chính và 1.256 đại biểu tại các điểm cầu.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đối với Đảng bộ Chính phủ, yêu cầu này càng có ý nghĩa thiết thực, gắn với việc nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Trong bối cảnh các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng tiếp tục được hoàn thiện, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh chuyển đổi số ngày càng cao, đội ngũ cán bộ làm công tác đảng cần thường xuyên cập nhật kiến thức, nắm vững quy định, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và chủ động xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Qua đó, bảo đảm các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ được triển khai thống nhất, nghiêm túc, đúng thẩm quyền và sát với tình hình thực tế của từng tổ chức đảng.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn - Ảnh: chinhphu.vn/DA

Theo chương trình, Hội nghị tập trung vào 3 nhóm nội dung trọng tâm: Công tác tuyên giáo và dân vận; công tác văn phòng cấp ủy; công tác tổ chức xây dựng Đảng. "Đây đều là những lĩnh vực có phạm vi công việc rộng, yêu cầu nghiệp vụ cụ thể, liên quan trực tiếp đến chất lượng hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên", đồng chí Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Để Hội nghị đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị đối với công tác tuyên giáo và dân vận, các đại biểu cần nâng cao năng lực nhận diện, phân tích và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; nắm vững phương thức, thủ đoạn phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc; nâng cao khả năng kiểm chứng thông tin, chủ động cung cấp thông tin chính thống và phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong lan tỏa thông tin tích cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đối với công tác văn phòng cấp ủy, cần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ và chấp hành nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ. Các đại biểu tập trung nghiên cứu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Quy định số 399-QĐ/TW ngày 09/01/2026 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, quản lý hồ sơ, tài liệu và bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật của Đảng.

Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, các đại biểu cần nắm chắc nguyên tắc, nội dung các quy định mới, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện tại cơ sở và tăng cường chuyển đổi số.

Các nội dung cần tập trung nghiên cứu, trao đổi gồm những vấn đề trọng tâm của Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 07/8/2026 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; các quy định, quyết định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy; công tác tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo lý luận chính trị; bảo vệ chính trị nội bộ và chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng và ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, đây là những nội dung có phạm vi tác động rộng, đòi hỏi cán bộ tham mưu phải nắm vững nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp. Khi vận dụng, cần bảo đảm đúng quy định, đúng thẩm quyền, đồng bộ, thống nhất; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, không tự ý vận dụng khác với quy định của Trung ương.

PGS. TS. Vũ Đình Oánh, nguyên Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Học viện An ninh trình bày chuyên đề nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng - Ảnh: chinhphu.vn/DA

Để nâng cao hiệu quả tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị nội dung chương trình gắn với việc giải quyết những vấn đề cụ thể trong thực tiễn. Các đại biểu cần chủ động trao đổi, thảo luận về những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; báo cáo viên tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, phân tích tình huống cụ thể, giúp học viên vận dụng hiệu quả vào công việc.

Ngay sau lễ khai mạc, PGS. TS. Vũ Đình Oánh, nguyên Trưởng Khoa Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Học viện An ninh trình bày chuyên đề nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Các đại biểu cũng được trao đổi, thảo luận và giải đáp những vấn đề nghiệp vụ công tác tuyên giáo và dân vận.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 29-30/10/2026, với các chuyên đề về nhận diện, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Quy định số 399-QĐ/TW về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng và ngành tổ chức xây dựng Đảng; những nội dung trọng tâm, điểm mới của Quy định số 208-QĐ/TW và Hướng dẫn số 02-HD/TW; chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng từ kết quả kiểm tra tại các đảng ủy trực thuộc.