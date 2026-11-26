Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh An Đăng/TTXVN)

Sáng 26/11, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề quý 4 năm 2026, tập trung làm rõ những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 16-CT/TW về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân; thông tin kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2026, định hướng mới năm 2027.

Tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Ngoại vụ và Ngoại giao Văn hóa (Bộ Ngoại giao) Phạm Thị Phương Chi trao đổi chuyên đề “Một số nội dung cơ bản của Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 2/11/2026 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm công tác đối ngoại nhân dân.”

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin chuyên đề “Kết quả hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta năm 2026 và các định hướng mới năm 2027.”

Qua hai chuyên đề đã làm rõ vị trí, vai trò chiến lược của công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay, đặc biệt công tác đối ngoại nhân dân là một trong ba trụ cột đối ngoại, cùng với đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm nêu rõ Đảng ta nhấn mạnh công tác đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Các tổ chức người dân, doanh nghiệp, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sỹ, người Việt Nam ở nước ngoài... là trung tâm, là chủ thể và là lực lượng trực tiếp thực hiện.

Đối ngoại nhân dân góp phần quan trọng phát huy trí tuệ, bản sắc văn hóa và truyền thống nhân văn của dân tộc, huy động nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao vai trò và đóng góp của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại, phục vụ thiết thực sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đánh giá cao nội dung hai chuyên đề, đồng chí Lại Xuân Lâm trân trọng cảm ơn các báo cáo viên đã truyền đạt những thông tin thiết thực, đồng thời ghi nhận sự tham gia nghiêm túc, trách nhiệm của hơn 400 đại biểu đại diện các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Chính phủ và 16 đảng bộ trực thuộc.

Để các chỉ thị, nghị quyết đi vào thực chất và được triển khai hiệu quả gắn với chức năng, nhiệm vụ tại các đảng bộ trực thuộc, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời những nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 16-CT/TW; gắn công tác tuyên truyền với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, thống nhất nhận thức, tạo chuyển biến trong hành động, đưa các chủ trương của Đảng thực sự đi vào thực tiễn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định rõ quan điểm chỉ đạo theo tinh thần Chỉ thị số 16-CT/TW, tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước; thống nhất định hướng, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả giữa các trụ cột đối ngoại, đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện Chỉ thị.

Đáng chú ý, đồng chí Lại Xuân Lâm yêu cầu đổi mới tư duy triển khai công tác đối ngoại nhân dân, chuyển từ “tham gia” sang “đóng góp, kiến tạo”; từ “giao lưu, hữu nghị, vận động” sang “kết nối, gắn kết lợi ích”; từ huy động nguồn lực đơn thuần sang kết nối tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các nguồn lực phát triển.

Cùng với đó, chuyển từ cách làm chủ yếu dựa vào lực lượng chuyên trách sang phát huy vai trò chủ thể, nguồn lực của nhân dân, sự tham gia chủ động của các tổ chức xã hội, địa phương, doanh nghiệp, người dân và người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng chí nhấn mạnh yêu cầu thực hiện chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: “Giai đoạn phát triển mới đang đặt ra những yêu cầu mới, sứ mệnh mới cao hơn rất nhiều. Ngoại giao không chỉ cần bản lĩnh trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và chủ quyền quốc gia, mà còn là năng lực chuyển hóa vị thế đối ngoại thành nguồn lực phục vụ phát triển cho đất nước.”

Bên cạnh đó, các cấp ủy cần tập trung tuyên truyền những chủ trương, quyết sách chiến lược về đối ngoại của Đảng và Nhà nước; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Chú trọng thông tin về các nhiệm vụ hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; tạo sự đồng thuận, thống nhất nhận thức và khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí đổi mới, khát vọng cống hiến trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cũng yêu cầu phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các lực lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, nhất là trên không gian mạng; tăng cường lan tỏa thông tin tích cực, chính thống; chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc, góp phần tạo môi trường thông tin lành mạnh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng bộ Chính phủ.

Đồng chí Lại Xuân Lâm đề nghị các cấp ủy trực thuộc khẩn trương tổ chức thông tin, tuyên truyền, quán triệt những nội dung cốt lõi, thiết thực đến cán bộ, đảng viên và người lao động tại cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng vào cuộc sống./.