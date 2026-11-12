Đảng ủy Chính phủ nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy, phương pháp kiểm tra, giám sát; chủ động phòng ngừa, cảnh báo, chấn chỉnh vi phạm từ sớm, từ xa; gắn kết quả công tác này với trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, kiểm tra, giám sát là chức năng lãnh đạo quan trọng của Đảng, góp phần bảo đảm các đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và quy định của Đảng được thực hiện nghiêm túc, thống nhất; góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Chính phủ có phạm vi lãnh đạo rộng, số lượng tổ chức đảng và đảng viên lớn, lĩnh vực quản lý đa dạng, nhiều nhiệm vụ mang tính chiến lược, hệ trọng và phức tạp. Trong bối cảnh yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng cao, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đặt ra yêu cầu ngày càng lớn đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ phải được tiến hành thường xuyên, chủ động, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Đặc biệt, cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp và cách thức tổ chức thực hiện, không chỉ tập trung phát hiện, xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là phòng ngừa, cảnh báo, chấn chỉnh từ sớm, từ xa, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn.

Để đáp ứng yêu cầu đó, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra cần nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của nhiệm vụ được giao; nắm chắc quy định của Đảng, nguyên tắc, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và phương pháp tiến hành. Cán bộ kiểm tra phải có tư duy phân tích, khả năng phát hiện vấn đề, tinh thần trách nhiệm, sự công tâm, khách quan, bản lĩnh và tính chiến đấu cao.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao hiệu quả sau tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc học tập, chủ động nghiên cứu, tiếp thu các quy định, quy trình và phương pháp nghiệp vụ, nhất là những quy định mới, vấn đề khó, phức tạp, dễ phát sinh sai sót trong thực tiễn.

Các đại biểu cần tăng cường trao đổi, thảo luận, nêu những khó khăn, vướng mắc và tình huống cụ thể tại cơ quan, đơn vị để được hướng dẫn, giải đáp. Đối với mỗi chuyên đề, cần chú trọng cả kiến thức quy định và kỹ năng tổ chức thực hiện, nhất là kỹ năng thẩm tra, xác minh, đánh giá chứng cứ, xử lý tình huống và tham mưu kết luận, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền, chặt chẽ, khách quan và thuyết phục.

Sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần phổ biến những nội dung thiết thực đến đội ngũ cán bộ liên quan; rà soát phương pháp, quy trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kịp thời khắc phục hạn chế, bất cập và cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của Đảng. Đặc biệt, phải gắn kết quả kiểm tra, giám sát với trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu thực hiện nghiêm việc xem xét, xử lý tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời, đúng quy định; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra có phẩm chất, năng lực, uy tín, phương pháp làm việc khoa học. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ nghiệp vụ, từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra việc tổ chức thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Mục tiêu đặt ra là sau tập huấn, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ kiểm tra có chuyển biến thực chất về nhận thức, trách nhiệm, năng lực và phương pháp công tác, biến kiến thức được trang bị thành hành động cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong toàn Đảng bộ Chính phủ.

Tại hội nghị, các đại biểu được tập huấn những chuyên đề thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn, gồm: kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiểm tra tài chính Đảng; kiểm soát tài sản, thu nhập; thẩm tra, xác minh trong công tác kiểm tra, giám sát; chuyển đổi số trong ngành Kiểm tra Đảng và lưu trữ hồ sơ trên môi trường điện tử; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng.