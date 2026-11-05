Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng được trao tặng cho đảng viên Lê Đức Việt, Chi bộ tàu KN 321 và đảng viên Lê Thanh Ngữ, Chi bộ tàu KN 364, thuộc Đảng bộ Chi đội Kiểm ngư số 3.

Đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 3 trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Cán bộ, đảng viên Chi đội Kiểm ngư số 3 chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Dũng, Bí thư Đảng ủy Chi đội Kiểm ngư số 3 chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng. Trải qua 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trên từng cương vị công tác, các đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy tính tiên phong, gương mẫu; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đồng chí Phạm Văn Dũng nhấn mạnh: “Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ của mỗi đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành của Chi đội Kiểm ngư số 3”.