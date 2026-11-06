Đảng ủy các xã, phường trao Huy hiệu Đảng đợt 7/11

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh (bên trái) và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến (bên phải) trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Đảng ủy phường Thanh Khê trao Huy hiệu Đảng cho 123 đảng viên. Đến dự có Trưởng ban Nội chính Thành ủy Võ Công Chánh.

Trong các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 12 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; các đảng viên còn lại nhận Huy hiệu 30 - 55 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thanh Khê Nguyễn Thành Tiến nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng không chỉ ghi nhận số năm tuổi Đảng mà còn thể hiện sự trân trọng đối với lòng trung thành, niềm tin son sắt và quá trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ của người đảng viên cộng sản.

Lãnh đạo phường Thanh Khê trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Phía sau mỗi tấm Huy hiệu Đảng là những năm tháng công tác, chiến đấu, lao động; những khó khăn, thử thách và cả sự hy sinh thầm lặng. Dù có hoàn cảnh xuất thân, quá trình công tác khác nhau, nhưng các đảng viên đều có chung phẩm chất cao quý là giữ trọn niềm tin với Đảng, tận tụy với nhân dân, nêu cao trách nhiệm với quê hương, đất nước. (KHÁNH HUYỀN)

* Đảng ủy phường Hải Châu trao Huy hiệu Đảng cho 130 đảng viên. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 18 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; các đảng viên còn lại nhận Huy hiệu từ 30 đến 55 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Trần Thị Kim Hoa (bên trái) trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên. Ảnh: VINH ANH

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Trần Thị Kim Hoa trình bày diễn văn kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; chúc mừng các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng.

Đồng thời nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận về thời gian đứng trong hàng ngũ của Đảng, mà cao hơn cả là sự ghi nhận một quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến; là biểu tượng cao quý của lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, của sự kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng.

Các đảng viên phường Hải Châu tham dự buổi lễ. Ảnh: VINH ANH

Bí thư Đảng ủy phường Hải Châu Trần Thị Kim Hoa mong các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này tiếp tục phát huy phẩm chất cách mạng, tinh thần gương mẫu, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; góp phần xây dựng phường Hải Châu ngày càng phát triển, xứng tầm với đô thị trung tâm thành phố. (VINH ANH)

* Đợt này, Đảng bộ phường Bàn Thạch có 47 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng.

Lãnh đạo Đảng ủy phường Bàn Thạch trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: N.D

Trong đó, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 7 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 15 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 5 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 16 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Duy Ân cho biết, được trao Huy hiệu Đảng là dấu mốc đáng tự hào trong cuộc đời người đảng viên; mong muốn các đảng viên tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến xây dựng Đảng bộ, chính quyền, tích cực tham gia các phong trào ở khu dân cư. (NGỌC DƯƠNG)

* Đảng ủy xã Đông Giang tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 15 đảng viên vào sáng 6/11. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 8 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. (NGỌC VY)

* Trước đó, ngày 5/11, Đảng ủy xã Thăng An tổ chức trao 21 Huy hiệu Đảng cho đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc; trong đó có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Thăng An trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên. Ảnh: HỒNG NĂM

Đây không chỉ là niềm vinh dự, hạnh phúc của riêng bản thân và gia đình mỗi đảng viên, mà còn là niềm tự hào của từng chi bộ cùng Đảng bộ xã Thăng An. (HỒNG NĂM)