Đảng ủy các xã Bình Sơn, Tân Thanh và phường Yên Thắng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026

Đồng chí Trần Văn Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

* Sáng 30/10, Đảng ủy xã Bình Sơn tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho các đồng chí đảng viên.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng có đồng chí Trần Văn Giang, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND xã; các đồng chí Bí thư chi bộ, trưởng thôn và các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026.

Thường trực Đảng uỷ xã trao Huy hiệu 50, 55 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ xã Bình Sơn có 21 đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 9 đảng viên được nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên được nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Trần Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chúc mừng những đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này.

Đồng chí Trần Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là phần thưởng cao quý của Đảng, là biểu tượng thiêng liêng của khí tiết cách mạng và quá trình cống hiến không ngừng nghỉ của người đảng viên cộng sản. Mỗi tấm Huy hiệu Đảng là minh chứng sống động cho chặng đường dài phấn đấu, hy sinh và tận tụy; là kết tinh của bản lĩnh chính trị, niềm tin son sắt với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng chính là những nhân chứng lịch sử của nhiều giai đoạn cách mạng. Dù ở bất cứ cương vị nào, các đồng chí cũng luôn giữ gìn phẩm chất cao đẹp của người đảng viên, sống mẫu mực, giản dị, trách nhiệm; gắn bó mật thiết với Nhân dân; là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tin tưởng, với uy tín, kinh nghiệm và tâm huyết, các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần vun đắp khối Đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cơ sở.

Với Đảng bộ xã Bình Sơn, thời gian tới, cần tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chuyển đổi số, cải cách hành chính, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; giữ vững quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tại Lễ trao tặng, đồng chí Trần Ngọc Chương, đảng viên 55 năm tuổi Đảng (đại diện các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng) xúc động phát biểu: Được nhận Huy hiệu Đảng không chỉ là vinh dự mà còn là động lực để đội ngũ đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; tích cực học tập và làm theo gương Bác; phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng quê hương Bình Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

* Sáng 30/10, Đảng uỷ xã Tân Thanh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt 7/11/2026.

Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên.

Dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư các chi bộ, đảng bộ trực thuộc và đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng.

Thường trực Đảng ủy xã trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Tân Thanh có 115 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 2 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 103 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng nhằm ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến của các đồng chí đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Mạnh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những đóng góp to lớn của các đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Những cống hiến của các đồng chí là tấm gương sáng để thế hệ hôm nay noi theo.

Đồng chí mong muốn mỗi đảng viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững phẩm chất của người đảng viên, tích cực đóng góp xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

* Chiều 30/10, Đảng ủy phường Yên Thắng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026.

Các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Đợt này, Đảng bộ phường Yên Thắng có 26 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 1 đồng chí nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng và 18 đồng chí nhận Huy hiệu từ 30 đến 50 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo phường Yên Thắng trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 50 đến 65 năm tuổi Đảng.

Đây là những đảng viên có nhiều năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, được tôi luyện trong thực tiễn công tác, lao động và cuộc sống. Dù ở vị trí, lĩnh vực công tác khác nhau, các đồng chí luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất người đảng viên, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, góp phần xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến của các đảng viên; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của mỗi cá nhân, gia đình và tổ chức đảng.

Đảng ủy phường Yên Thắng mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tinh thần tiên phong, gương mẫu; tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.