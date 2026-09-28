Đảng ủy các địa phương tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và công bố các quyết định kiện toàn tổ chức

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên xã Quang Hưng.

* Sáng 28/9, Đảng ủy xã Quang Hưng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 và sơ kết công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Định, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy xã; đại diện HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; bí thư chi bộ các thôn và các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Hoàng Hà và lãnh đạo xã Quang Hưng đã trao, truy tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên có quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến lâu dài trong Đảng.

Đồng chí Trần Thị Định, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026 và đợt 2/9/2026 cho 103 đồng chí. Trong đó, đợt 19/5/2026 có 75 đồng chí được tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Đối với đợt 2/9/2026, có 28 đồng chí được tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Cụ thể, tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí; 55 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí; 50 năm tuổi Đảng cho 3 đồng chí; 45 năm tuổi Đảng cho 10 đồng chí; 40 năm tuổi Đảng cho 8 đồng chí và 30 năm tuổi Đảng cho 2 đồng chí; truy tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 1 đồng chí.

Ngay sau lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Đảng ủy xã công bố Quyết định kết thúc hoạt động của chi bộ các cơ quan Đảng, chi bộ UBND xã; công bố quyết định thành lập các chi bộ mới và chỉ định bí thư, phó bí thư các chi bộ.

Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quang Hưng đã tổ chức sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2026. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2026, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ phát sinh gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức lại thôn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy xã Quang Hưng đã tập trung lãnh đạo toàn diện, giữ vững nguyên tắc, tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị không bị gián đoạn. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cơ bản ổn định; kinh tế - xã hội duy trì ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ. Đảng ủy đã kết thúc hoạt động 20 chi bộ thôn, thành lập 7 chi bộ thôn mới; kết thúc hoạt động 8 chi bộ trường học, thành lập 3 chi bộ trường học mới, đồng thời kiện toàn cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030. 9 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ xã kết nạp 23 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 14 đảng viên dự bị.

Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được tăng cường. Trong 9 tháng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã hoàn thành 8/12 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, đạt 66,67%, nội dung tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, quản lý đảng viên, nền nếp sinh hoạt chi bộ và tài chính Đảng. Chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng được đẩy mạnh; xã đã chỉnh lý cơ bản 1.247 hồ sơ đảng viên, scan 60 bộ hồ sơ và ký số 50 bộ hồ sơ, tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 và triển khai Sổ tay đảng viên điện tử.

Quý IV/2026, Đảng ủy xã xác định yêu cầu xuyên suốt: Giữ vững đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; chuyển mạnh từ xử lý công việc theo vụ việc sang quản trị theo tiến độ, sản phẩm và kết quả. Trọng tâm là rà soát chương trình công tác năm 2026, tập trung tháo gỡ những nhiệm vụ chậm, có nguy cơ không hoàn thành; nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ sau sắp xếp; đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên, hồ sơ lưu trữ và cơ sở dữ liệu đất đai.

Đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời ghi nhận kết quả Đảng bộ xã Quang Hưng đạt được.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa phương. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành thu - chi ngân sách nhà nước, tổ chức tốt công tác quản lý, chống thất thu ngân sách. Trong lĩnh vực y tế, tiếp tục tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh, phòng, chống dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân theo kế hoạch. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giải quyết kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công, thân nhân người có công, người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn theo quy định.

Đồng chí cũng yêu cầu địa phương theo dõi, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác phân tích, dự báo, chủ động có giải pháp tổ chức thực hiện, nhất là đối với những vấn đề mới phát sinh, vấn đề khó, nhạy cảm, qua đó nâng cao tính chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tiếp tục ổn định tổ chức, bộ máy, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy sự thống nhất về ý chí và hành động trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, làm hạt nhân, nòng cốt xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong các tầng lớp nhân dân.

* Sáng 28/9, Đảng ủy xã Định Hóa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026. Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự, trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Cùng dự có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND xã Định Hóa.

Các đại biểu và đảng viên thực hiện nghi thức Chào cờ.

Đảng bộ xã Định Hóa hiện có 26 chi bộ trực thuộc với 856 đảng viên. Trong đợt này, Đảng bộ xã có 50 đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng.

Trong đó, 16 đồng chí được nhận Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55, 60 và 65 năm tuổi Đảng đợt 2/9 và 34 đồng chí nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 19/5/2026.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy xã trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Đồng chí Phạm Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Định Hóa phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, Đảng bộ xã Định Hóa vinh dự có 50 đồng chí được trao tặng Huy hiệu từ 30 đến 65 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với các đồng chí trong quá trình rèn luyện, công tác, đồng thời cũng là niềm vinh dự của các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng hôm nay.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã mong các đồng chí tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, nêu cao tính tiền phong gương mẫu và bản lĩnh, trí tuệ của người đảng viên. Các đồng chí là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo, góp phần cùng Đảng bộ xã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

* Sáng 28/9, Đảng ủy xã Hải Anh tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 và Hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng; nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo xã Hải Anh trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Hải Anh có 174 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 172 đảng viên được tặng và 2 đảng viên được truy tặng. Cụ thể, có 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên 65 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 2 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 20 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 15 đảng viên 40 năm tuổi Đảng; 114 đảng viên 35 năm và 6 đảng viên 30 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 2 trường hợp được truy tặng thuộc nhóm Huy hiệu 45 năm và 40 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Hải Anh ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đối với sự nghiệp cách mạng và sự phát triển của địa phương; đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát huy truyền thống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo xã Hải Anh trao quyết định thành lập các tổ chức Đảng.

Ngay sau lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, Đảng ủy xã Hải Anh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng và nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị, Đảng ủy xã công bố các quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng và Đảng bộ UBND xã; đồng thời công bố quyết định thành lập các chi bộ trực thuộc, các quyết định nhân sự liên quan nhằm tổ chức lại các tổ chức Đảng phù hợp với cơ cấu bộ máy, xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Vũ Thế Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Anh quán triệt nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Cùng với kiện toàn tổ chức, hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung cốt lõi của các nghị quyết, chỉ thị mới của Bộ Chính trị, gồm: Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị cũng đặt ra yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục nâng cao trách nhiệm, gắn việc học tập, quán triệt nghị quyết với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương.