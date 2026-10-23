Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên trao quyết định và chúc mừng tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM tiếp nhận 65 tổ chức đảng và 7.781 đảng viên trực thuộc Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM quyết định thành lập các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Đảng ủy, gồm: Văn phòng Đảng ủy, Ban Xây dựng Đảng và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Đồng chí Phạm Thành Kiên trao quyết định đến đại diện các tổ chức đảng thuộc Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM Phạm Thành Kiên đề nghị Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM và các tổ chức đảng trực thuộc khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thành việc tiếp nhận, bàn giao, đưa bộ máy vào hoạt động nền nếp, hiệu quả. Đồng chí yêu cầu đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng phải được đào tạo, hướng dẫn nghiệp vụ để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện cho các bệnh viện thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đảng bộ các cơ sở y tế TPHCM được thành lập theo Quyết định số 1433-QĐ/TU ngày 15-10-2026 của Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM gồm 78 tổ chức đảng với 8.863 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ sở y tế gồm 17 đồng chí, Ban Thường vụ có 6 đồng chí và Ủy ban Kiểm tra gồm 4 đồng chí.