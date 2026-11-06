Đảng ủy các cơ sở y tế TPHCM tiếp nhận 13 tổ chức đảng

Hội nghị tiếp nhận 13 tổ chức đảng và đảng viên từ Đảng ủy UBND thành phố

Tại hội nghị, Đảng ủy các cơ sở y tế thành phố công bố Quyết định số 10-QĐ/ĐU ngày 28-10-2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ sở y tế thành phố, về tiếp nhận 13 tổ chức đảng và 1.073 đảng viên từ Đảng ủy UBND thành phố, đồng thời sắp xếp loại hình tổ chức đảng; Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ sở y tế thành phố về chuyển mô hình tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy các cơ sở y tế thành phố; Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ sở y tế thành phố về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư đối với 7 đảng bộ và chỉ định Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư đối với 6 chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế thành phố trao quyết định cho các tổ chức đảng

Như vậy, cùng với 65 tổ chức đảng đã tiếp nhận trước đó, Đảng bộ các cơ sở y tế thành phố đã hoàn thành việc tiếp nhận toàn bộ 78 tổ chức đảng trực thuộc với hơn 9.000 đảng viên, thống nhất sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ sở y tế thành phố cho biết, điểm khác biệt của đợt tiếp nhận này là các tổ chức đảng không chỉ thay đổi đầu mối trực thuộc, mà còn được nâng cấp về loại hình tổ chức.

Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh phát biểu chỉ đạo

Trước đây, các đơn vị là đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế. Hiện nay, 7 đảng bộ bộ phận đã được chuyển mô hình trực thuộc trực tiếp Đảng ủy các cơ sở y tế thành phố. Theo Quy định số 208-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, các đảng ủy trực thuộc được quyết định kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên, thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên và được sử dụng con dấu.

Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh yêu cầu các tổ chức đảng nhanh chóng ổn định tổ chức và tư tưởng; tổ chức hội nghị cấp ủy phổ biến các quyết định đến toàn thể đảng viên trong tháng 11-2026; phân công nhiệm vụ cấp ủy viên; ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác phù hợp với mô hình mới trong thời hạn 15 ngày.

Đồng chí Trần Tuấn Lĩnh chỉ đạo các tổ chức đảng hoàn tất hồ sơ, thủ tục liên quan; giữ vững nền nếp sinh hoạt đảng, gắn với nhiệm vụ chuyên môn; hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo.