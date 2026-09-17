Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM quán triệt, triển khai Quy định 19 và Chỉ thị 07
Sáng 17-9, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 19-QĐ/TW ngày 8-4-2026 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng; Chỉ thị 07-CT/TW ngày 13-7-2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” và thông tin thời sự quý III-2026.
Tại hội nghị, các đại biểu nghe TS Đặng Văn Khoa, báo cáo viên cấp thành phố, quán triệt nội dung trọng tâm của hai văn bản; cập nhật tình hình thời sự trong nước, khu vực và quốc tế.
Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, nhấn mạnh Quy định 19 và Chỉ thị 07 có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.
Việc triển khai nhằm củng cố bản lĩnh chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chuyển biến từ nhận thức sang hành động, đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong toàn Đảng bộ.
Đồng chí Nguyễn Khoa Hải yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; nắm chắc tình hình tư tưởng, diễn biến trên không gian mạng, chủ động giải quyết vướng mắc từ cơ sở.
Đồng thời, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong quá trình kiện toàn, sắp xếp bộ máy.
Việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần gắn với môi trường làm việc hằng ngày, kỷ luật, kỷ cương công vụ và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Công tác kiểm tra phải chuyển mạnh từ việc đăng ký, xây dựng kế hoạch sang đánh giá kết quả, sản phẩm thực tế và chất lượng thực hiện, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/dang-uy-cac-co-quan-dang-tphcm-quan-triet-trien-khai-quy-dinh-19-va-chi-thi-07-post872018.html