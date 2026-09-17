Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM quán triệt, triển khai Quy định 19 và Chỉ thị 07

Báo cáo viên cấp thành phố, TS Đặng Văn Khoa quán triệt các nội dung trọng tâm của Quy định 19 và Chỉ thị 07. Ảnh: KHÁNH HUY

Tại hội nghị, các đại biểu nghe TS Đặng Văn Khoa, báo cáo viên cấp thành phố, quán triệt nội dung trọng tâm của hai văn bản; cập nhật tình hình thời sự trong nước, khu vực và quốc tế.

Chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, nhấn mạnh Quy định 19 và Chỉ thị 07 có ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức.

Việc triển khai nhằm củng cố bản lĩnh chính trị, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chuyển biến từ nhận thức sang hành động, đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm tự giác, thường xuyên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: KHÁNH HUY

Đồng chí Nguyễn Khoa Hải yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; nắm chắc tình hình tư tưởng, diễn biến trên không gian mạng, chủ động giải quyết vướng mắc từ cơ sở.

Đồng thời, phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong quá trình kiện toàn, sắp xếp bộ máy.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải tặng hoa cho báo cáo viên Đặng Văn Khoa. Ảnh: KHÁNH HUY

Việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh cần gắn với môi trường làm việc hằng ngày, kỷ luật, kỷ cương công vụ và tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Công tác kiểm tra phải chuyển mạnh từ việc đăng ký, xây dựng kế hoạch sang đánh giá kết quả, sản phẩm thực tế và chất lượng thực hiện, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy.