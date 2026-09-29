Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026

Quang cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2026, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung lãnh đạo các cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện đồng bộ, gắn với đổi mới phương pháp làm việc, cải cách hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Trong 9 tháng, Đảng ủy tổ chức 9 hội nghị Ban Thường vụ, 4 hội nghị Ban Chấp hành, 6 hội nghị báo cáo viên; 5 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết chiến lược, đề án, nghị quyết trọng tâm; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng; ban hành 1.298 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Công tác tuyên giáo, dân vận được chú trọng, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; đồng thời đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn Đảng bộ có 60 tập thể và 96 cá nhân đăng ký điển hình tiên tiến giai đoạn 2026 - 2030.

Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy duy trì hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Trong 9 tháng, trang Facebook của Ban Chỉ đạo 35 và Fanpage “Đảng trong tim” đăng tải 2.923 tin, bài, với hơn 3,8 triệu lượt tương tác và có 15.503 người theo dõi. Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu các đề án trọng tâm, nghị quyết chiến lược của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thu hút 1.993 thí sinh tham gia.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ. Đảng ủy thực hiện công tác cán bộ, kiện toàn nhân sự cấp ủy và các chức danh lãnh đạo; thực hiện quản lý bộ máy, biên chế gắn với vị trí việc làm; chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý đảng viên.

Trong 9 tháng, đã chuyển và tiếp nhận sinh hoạt Đảng cho 145 đảng viên; chuyển đảng chính thức cho 27 đảng viên dự bị; kết nạp 16 quần chúng ưu tú; cử 31 quần chúng học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đáng chú ý, từ kỳ sinh hoạt tháng 4 đến tháng 9/2026, 100% chi bộ sử dụng “Sổ tay đảng viên điện tử”; đồng thời triển khai tạo lập dữ liệu, số hóa hồ sơ đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường. Trong 9 tháng, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 13 tổ chức đảng, 73 đảng viên; giám sát chuyên đề 9 tổ chức đảng, 43 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra 2 tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; kiểm tra tài chính Đảng đối với 1 tổ chức đảng và giám sát chuyên đề 7 tổ chức đảng, 8 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, chưa phát hiện trường hợp phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; không phát sinh đơn tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền.

Công tác văn phòng cấp ủy và chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh. Đảng ủy khai thác, sử dụng các hệ thống điều hành tác nghiệp, phòng họp số, phòng họp không giấy; triển khai thu, nộp đảng phí trên phần mềm dịch vụ công quốc gia. Việc xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, đề án trọng tâm của tỉnh được thực hiện chủ động, bảo đảm tiến độ, yêu cầu đề ra.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một số văn bản mới của Trung ương, như: Nghị quyết số 23 ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 24 ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 25 ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”…

Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh cũng thảo luận, xem xét các tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy về dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 23, 24, 25, 26, 27 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 07-CT/TW.

Hội nghị cũng xem xét Báo cáo kết quả những công việc quan trọng Ban Thường vụ Đảng ủy cho chủ trương, quyết định giữa hai kỳ Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV và lần thứ V, từ ngày 1/7 đến 28/9/2026.

Hội nghị đã thống nhất với các dự thảo báo cáo, dự thảo kế hoạch trình tại hội nghị và quyết nghị ban hành, tổ chức thực hiện.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung rõ những kết quả nổi bật, hạn chế, khó khăn, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, khả thi nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng tham mưu; xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trách nhiệm; chủ động đổi mới tư duy, phương pháp làm việc. Trong đó, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chủ động nắm tình hình cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ.

Đồng chí Hoàng Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò tiên phong trong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Đồng thời, kịp thời cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận mới của Trung ương và của tỉnh, gắn với chuẩn hóa, số hóa dữ liệu đảng viên.

Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm cơ sở đánh giá trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh trong thời gian tới.