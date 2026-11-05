Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4

Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, báo cáo viên Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; lãnh đạo, chuyên viên các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy cùng đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở.

Đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Khoàng Thị Thanh Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh triển khai Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong các văn kiện được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện của Tỉnh ủy, Đảng ủy. Trong đó, tập trung vào các nội dung: đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027; thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Đặng Quốc Đảm - Đảng uỷ viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh triển khai Quy định số 225-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị.

Cùng với đó, hội nghị dành thời gian thảo luận, nghe tham luận của Đảng bộ Tòa án Nhân dân tỉnh, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng bộ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Các ý kiến tập trung đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Tạ Đặng Phượng - Đảng uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh triển khai Quy định số 224-QĐ/TW, ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị.

Đồng chí Lại Khánh Trung - Đảng uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Khoàng Thị Thanh Nga - Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị: Các cấp ủy, tổ chức đảng khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết, kết luận của Trung ương và chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Đảng ủy thành kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; gắn thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Các cấp ủy cần tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và trọng dụng nhân tài. Đồng thời, phân công rõ trách nhiệm của từng cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện; đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Mỗi tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị cần xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề cần đổi mới, hạn chế cần khắc phục; biến nhận thức thành hành động cụ thể, quyết tâm chính trị thành kết quả thực chất...

Thông qua hội nghị nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi của nghị quyết; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Qua đó, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng thành chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.