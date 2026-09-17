Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Cùng dự có đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi; lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc cùng các thí sinh tham dự hội thi.

Đại biểu dự tổng kết, trao giải hội thi.

Hội thi có sự tham gia của 10 thí sinh đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: thi kiến thức chung trên máy tính; thuyết trình về mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng; xử lý tình huống gắn với công tác xây dựng Đảng và thực tiễn hoạt động của tổ chức đảng.

Nội dung hội thi tập trung vào những vấn đề cơ bản về Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của cấp ủy các cấp và nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

Qua các phần thi, các thí sinh thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm, khả năng vận dụng kiến thức lý luận, nghiệp vụ vào thực tiễn công tác.

Nhiều mô hình, cách làm được trình bày có tính sáng tạo, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Phần thi xử lý tình huống thể hiện sự hiểu biết về nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phương pháp lãnh đạo, kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục cán bộ, đảng viên.

Phần thi của các thí sinh tại hội thi.

Phát biểu tại buổi tổng kết, đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi khẳng định: Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Công tác tổ chức được chuẩn bị nghiêm túc, khoa học; Ban Giám khảo chấm thi công tâm, khách quan, đúng quy chế. Hội thi trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng. Thông qua hội thi, các bí thư chi bộ, cấp ủy viên có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập những cách làm hiệu quả, đồng thời nhận diện những mô hình cần tiếp tục nghiên cứu, nhân rộng trong toàn Đảng bộ.

Để phát huy kết quả hội thi, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tiếp tục cập nhật, quán triệt các quy định, hướng dẫn mới về công tác xây dựng Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; gắn sinh hoạt chi bộ với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trao đổi tại hội thi vào thực tiễn công tác. Đồng thời, tiếp tục bồi dưỡng, giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, chuẩn bị tốt các điều kiện hướng tới Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ II và hội thi cấp tỉnh năm 2028.

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu tại buổi tổng kết, trao giải.

Đối với các thí sinh tham dự cuộc thi, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lê Thị Thanh Bình đề nghị cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã được trao đổi, học tập để góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Phó Bí thư Chi bộ Phòng chuyên đề, Đảng bộ Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh.

Đồng thời, trao 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh và 3 giải chuyên đề cho 3 thí sinh có phần thi trắc nghiệm kiến thức chung đạt điểm cao nhất và hoàn thành sớm nhất; thí sinh có kỹ năng thuyết trình tốt nhất; thí sinh có kỹ năng xử lý tình huống hay nhất.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức hội thi trao giải Nhất cho thí sinh Hoàng Mạnh Hà.

Các thí sinh đoạt giải Nhì nhận thưởng.

Các thí sinh đoạt giải Ba nhận thưởng.

Các thí sinh đoạt giải Khuyến khích nhận thưởng.

Các thí sinh đoạt giải Chuyên đề.

Ban Tổ chức hội thi chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh.