Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí Tỉnh uỷ viên: Đinh Thị Phượng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Khúc Mạnh Kiên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; các đồng chí báo cáo viên của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Văn phòng Tỉnh uỷ, Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng trực thuộc cùng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu xây dựng Đảng.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Hoàng Nguyên Dự đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, trao đổi, liên hệ thực tiễn và vận dụng kiến thức được bồi dưỡng vào công tác; bảo đảm việc học tập chuyển hóa thành hành động, kết quả cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Lã Phú Minh, Phó Trưởng Phòng Tổ chức đảng và đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày nội dung Chuyên đề "Nghiệp vụ công tác tổ chức đảng và đảng viên".

Tại hội nghị, các đại biểu được bồi dưỡng 4 chuyên đề, gồm: Nghiệp vụ công tác tổ chức đảng và đảng viên; nâng cao năng lực nắm bắt, phân tích, dự báo, tham mưu và phối hợp xử lý thông tin xấu độc trên không gian mạng trong giai đoạn mới; công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy và chi bộ trực thuộc; hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.

Các chuyên đề tập trung làm rõ những quy định, quy trình nghiệp vụ, trách nhiệm và phương pháp tổ chức thực hiện; đồng thời gắn với trao đổi kinh nghiệm, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác tại các cơ quan, đơn vị.

Hội nghị nhằm kịp thời quán triệt, triển khai các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Tỉnh ủy; cập nhật kiến thức, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và văn thư, lưu trữ. Qua đó, giúp đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ tham mưu nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hiệu quả phối hợp công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới.