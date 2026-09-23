Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức nghiên cứu, học tập quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh; Phùng Nam Trung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng; cấp uỷ viên phụ trách công tác tuyên giáo và dân vận của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; báo cáo viên Đảng uỷ; cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng uỷ; cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy; Ban Chấp hành các đoàn thể trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được đồng chí Phùng Nam Trung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng đã quán triệt, cụ thể hoá các nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị mới ban hành gồm:

Đồng chí Phùng Nam Trung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, cụ thể hoá các nội dung cơ bản, cốt lõi các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị mới ban hành.

Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 02/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Chỉ thị 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Đồng thời, thông tin tình hình thời sự trong nước quốc tế trong thời gian qua, định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Hội nghị đã trao đổi thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị tập trung góp ý, đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm sát thực tiễn, có tính khả thi và thuận lợi trong tổ chức thực hiện, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực, sớm đưa nghị quyết, chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống. Đồng thời cung cấp, định hướng thông tin thời sự cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, góp phần triển khai hiệu quả yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư chuyên trách Đảng uỷ Các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị trong thời gian tới, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng 5 nghị quyết, 1 chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo mới của Trung ương, của Tỉnh uỷ; việc thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị; Quy định 58-QĐ/TU, ngày 14/9/2026 của Tỉnh uỷ về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới; việc triển khai thực hiện Quy định 212-QĐ/TW, ngày 17/8/2026 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; kỷ niệm 68 năm ngày Bác Hồ thăm tỉnh Lào Cai; Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ…

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị: Cấp ủy các chi bộ, đảng trực thuộc bám sát định hướng của Tỉnh ủy, Đảng ủy triển khai tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở phải chủ động nghiên cứu sâu nội dung nghị quyết, kết luận, quy định; đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu; các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị; khẩn trương nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và tham mưu ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị sau khi Tỉnh ủy ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện; mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên cần xác định việc học tập nghị quyết phải chuyển hóa thành hành động cụ thể, thành kết quả thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt và chấn chỉnh những nơi triển khai còn hình thức.