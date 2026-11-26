Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh và đồng chí Phùng Nam Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo cáo viên Trung ương, trực tiếp truyền đạt 02 chuyên đề.

Dự hội nghị có đại diện cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các cấp ủy viên phụ trách công tác tuyên giáo và dân vận ở cơ sở. Cùng dự có đội ngũ báo cáo viên của Đảng ủy, cộng tác viên Ban Chỉ đạo 35, cộng tác viên dư luận xã hội và đại diện ban chấp hành các đoàn thể trực thuộc…

Đồng chí Phùng Nam Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu nội dung trọng tâm trong triển khai Đề án 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Phùng Nam Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt chuyên đề thứ nhất, giới thiệu những nội dung trọng tâm trong triển khai Đề án 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng chí cũng quán triệt Quy định 228 của Ban Bí thư về sinh hoạt Đảng trực tuyến.

Về công tác kiểm tra, giám sát, đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh quán triệt Kế hoạch số 204 của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh. Kế hoạch cụ thể hóa Kết luận 43 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận 34 về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với công tác chuyển đổi số, các đại biểu được quán triệt Quyết định 556 của Văn phòng Trung ương Đảng về xây dựng, triển khai, nghiệm thu, quản lý và vận hành hệ thống thông tin trong các cơ quan Đảng. Chuyên đề cũng đề cập Quy chế 03 của Ban Bí thư về tổ chức, quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống mạng máy tính của Đảng, cùng Hướng dẫn 27 của Văn phòng Trung ương Đảng về triển khai Khung Kiến trúc số của các cơ quan Đảng, phiên bản 1.0.

Định hướng tuyên truyền tháng 12, đồng chí Lê Thị Thanh Bình đề nghị đội ngũ báo cáo viên tập trung vào các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, 17 đề án trọng tâm của tỉnh và kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Các nội dung cần làm rõ gồm chuyển đổi số, sinh hoạt Đảng trực tuyến, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và học tập, làm theo Bác.

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh quán triệt ﻿Chuyên đề thứ 2 và định hướng nội dung tuyên truyền tháng 12.

Về kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết quả năm 2026 và mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2027. Với đợt cao điểm 100 ngày đêm giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, công tác vận động cần gắn với bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Dịp cuối năm, chú trọng thông tin về an sinh xã hội, phòng, chống rét và bảo đảm nguồn hàng phục vụ Tết.

Các cấp ủy quan tâm tuyên truyền hoạt động đối ngoại, vai trò chủ nhà APEC 2027 của Việt Nam, các ngày kỷ niệm trong tháng và chính sách tín ngưỡng, tôn giáo. Đồng thời, chuẩn bị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2026 theo quy định.