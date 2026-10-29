Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh thông qua báo cáo kết quả giám sát chuyên đề

Tham gia Hội nghị có đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát; đại diện Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực 2, 7, 8, 9.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Trong tháng 10, Đoàn đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các chi bộ Tòa án nhân dân khu vực 2, 7, 8, 9 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 237-KH/UBKTTW, ngày 11/6/2025 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về triển khai thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Đồng thời, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp gắn với thực hiện Đề án trọng tâm của tỉnh và Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp.

Đại diện Chi bộ Tòa án nhân dân khu vực 2 phát biểu tại Hội nghị.

Qua đó, Đoàn giám sát đã chỉ ra những ưu nhược điểm, đề nghị Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh tiếp thu, phát huy những ưu điểm và sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế; đẩy mạnh sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn, nâng cao trách nhiệm, vai trò của tổ chức đảng trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn.