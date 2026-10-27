Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác tại Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang

Đồng chí Đinh Thị Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang; đồng chí Nguyễn Thu Hường, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang, cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các ban Đảng ủy.

Đồng chí Nguyễn Hồng Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai đơn vị đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp; xây dựng tổ chức đảng, quản lý đảng viên; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; công tác thông tin tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; trao đổi về những vấn đề thực tiễn đặt ra, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó bổ sung những kinh nghiệm thực tiễn nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Tuyên Quang và Đoàn công tác Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm.

Trong chương trình làm việc tại tỉnh Tuyên Quang, đoàn công tác Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền bối cách mạng tại Đền thờ các vị tiền bối cách mạng - Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ các vị tiền bối cách mạng - Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Đoàn công tác thăm lán Nà Nưa - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc từ cuối tháng 5 đến ngày 22/8/1945 để lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa cách mạng Tháng Tám.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Cây đa Tân Trào - nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp đọc Bản Quân lệnh số 1 và làm lễ xuất quân, chỉ huy đơn vị Giải phóng quân tiến quân về Hà Nội chiều ngày 16/8/1945.

Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên - nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.