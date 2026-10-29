Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV, các văn bản triển khai thực hiện của Tỉnh uỷ và Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; bí thư, phó bí thư các đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc và cán bộ, đảng viên Chi bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh quán triệt nội dung Nghị quyết.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nguyên Dự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã quán triệt những nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các nghị quyết, kết luận, quy định được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; các chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết. Trong đó, tập trung vào ba nghị quyết quan trọng về công tác xây dựng Đảng, gồm: Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Trần Văn Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Khúc Mạnh Kiên, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Bùi Ngọc Quang, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Thành Công, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Trường Chính trị Trường Chinh tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng được nghiên cứu, thảo luận dự thảo kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh triển khai thực hiện ba nghị quyết trên, tập trung làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu và yêu cầu tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc của các đại biểu trong nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết và thảo luận các dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện.

Nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, với đặc thù gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, cơ quan báo chí, đào tạo, thông tin, tuyên truyền…, chất lượng hoạt động của Đảng bộ không chỉ quyết định kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và hoạt động của cả hệ thống chính trị trong tỉnh. Vì vậy, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh phải thực sự đi đầu, gương mẫu trong đổi mới; mỗi cơ quan, đơn vị cần chủ động đổi mới trong lĩnh vực được giao tham mưu, phụ trách, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng công tác.

Đồng chí nhấn mạnh, ba nghị quyết số 29, 30, 31 của Trung ương có mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất, bổ trợ lẫn nhau, cần được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, các cơ quan tham mưu phải nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo, chủ động phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp có tính khả thi; công tác cán bộ phải coi trọng phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng.

Đối với công tác xây dựng Đảng, cần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình, chủ động phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, sai phạm từ sớm, từ xa. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh đặc biệt nhấn mạnh trách nhiệm nêu gương của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu; yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời kiên quyết khắc phục những biểu hiện ngại đổi mới, ngại việc khó, thiếu chủ động, làm việc hình thức, chưa sâu sát và thiếu trách nhiệm.

Đối với việc triển khai các kế hoạch thực hiện nghị quyết, đồng chí yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo trước khi ban hành. Các kế hoạch phải bám sát nghị quyết của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy, đồng thời cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị; lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó cần tập trung giải quyết. Quá trình tổ chức thực hiện phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, sản phẩm của từng nhiệm vụ, bảo đảm phối hợp chặt chẽ, không chồng chéo, đùn đẩy; chủ động triển khai ngay từ quý IV năm 2026, gắn với nhiệm vụ chính trị thường xuyên. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, lấy kết quả công việc cụ thể làm căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khẳng định, thước đo quan trọng nhất trong thực hiện các nghị quyết không phải là số lượng văn bản được ban hành mà là sự chuyển biến thực chất về chất lượng tham mưu, chất lượng đội ngũ cán bộ và phương thức lãnh đạo. Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, gương mẫu trong tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.