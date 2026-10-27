Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh quán triệt các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương

Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Lường Đức Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy và cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc.

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe thông tin về quan điểm chỉ đạo, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của 3 nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đó là, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW ngày 15/10/2026 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, quán triệt các nghị quyết.

Hội nghị cũng quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi và điểm mới của Kết luận số 105-KL/TW về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn; Kết luận số 106-KL/TW về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027; Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Quy định số 225-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị.