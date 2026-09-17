Đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, hơn 1.000 cán bộ, đảng viên được quán triệt những nội dung cốt lõi, trọng tâm, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị; các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, gồm: Chương trình hành động số 39-CTr/TU, ngày 11/9/2026 về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 13/9/2026 về thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu trung tâm.

Hội nghị cũng quán triệt các kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết của Trung ương về: Công tác người Việt Nam ở nước ngoài; phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới; công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng. Đồng thời triển khai dự thảo các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ; giúp cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết, chỉ thị thành kế hoạch, chương trình hành động cụ thể.