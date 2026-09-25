Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh: Nghiên cứu, học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Quang cảnh buổi nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28/8/2026 về “phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 về “công tác người Việt Nam ở nước ngoài”; Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về “phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về “chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”; Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 22/8/2026 về “Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng quán triệt chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy và Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đối với từng nghị quyết, chỉ thị. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, gắn việc học tập nghị quyết với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Khoàng Thị Thanh Nga – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh khẳng định, hội nghị là bước quan trọng nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ đối với việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị mới của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị: các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên khẩn trương cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, chỉ thị thành nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ tiến độ, rõ kết quả. Gắn việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động. Cùng với đó, thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện; kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.