Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng tại Cao Bằng

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Mã Gia Hãnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy.

Các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng; công tác tham mưu, tổ chức triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 35; chia sẻ cách làm thiết thực, hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng; chia sẻ những vấn đề thực tiễn đặt ra, kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó nghiên cứu, vận dụng phù hợp với điều kiện của mỗi đơn vị.

Chương trình làm việc góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, tăng cường sự phối hợp giữa hai đơn vị trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc và thành viên ban chỉ đạo giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tiếp đó, đoàn công tác Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó; tham quan và tìm hiểu quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Cao Bằng.