Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Quang cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. 100% đảng viên, trên 98% quần chúng được quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia các đợt sinh hoạt chính trị.

100% cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký và thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số”. 10/10 tổ chức cơ sở đảng xây dựng, đưa vào thực tế mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.

Công tác phát triển đảng đạt kết quả tích cực, với 41 quần chúng được kết nạp Đảng, đạt 117% chỉ tiêu giao.

Đồng chí Lê Huy Toàn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng báo cáo tại hội nghị

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; tăng cường công tác dân vận, phát động các phong trào thi đua; chú trọng cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bám sát các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ. Đồng thời, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng Đặng Hồng Sỹ đề nghị Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ được giao; tập trung nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của Đảng; gắn học tập với xây dựng và thực hiện nghị quyết tại từng cơ quan, đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được cụ thể hóa bằng những mô hình thiết thực, có hiệu quả để nhân rộng, biểu dương.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng đề nghị Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2026

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ cũng yêu cầu chú trọng nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chất lượng tham mưu; đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin sai lệch trên không gian mạng.

Đồng thời, thực hiện chặt chẽ công tác cán bộ, từ đánh giá, quy hoạch đến bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng; chủ động làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót ngay từ cơ sở.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ cho ý kiến về đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh”; thực hiện quy trình bổ sung ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030.