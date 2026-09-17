Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh khai mạc Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026

Cùng dự khai mạc có đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh cùng các thí sinh tham dự hội thi.

Đại biểu dự khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi nhấn mạnh: Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức đảng và đội ngũ bí thư chi bộ. Qua đó, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng; năng lực lãnh đạo, điều hành và kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn cho đội ngũ bí thư chi bộ.

Hội thi cũng góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, tiếp tục khẳng định vai trò nền tảng của chi bộ và vai trò hạt nhân lãnh đạo của bí thư chi bộ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi phát biểu khai mạc.

Để hội thi đạt kết quả cao, đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi đề nghị Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo các điều kiện, tổ chức hội thi nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, đúng quy chế; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm công bằng, khách quan và an toàn.

Ban Giám khảo, Thư ký hội thi cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc công tâm, đánh giá chính xác, minh bạch, thực chất từng phần thi của các thí sinh.

Ban tổ chức Hội thi và các đại biểu tặng hoa chúc mừng, chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh.

Đối với các thí sinh, đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, Trưởng Ban tổ chức hội thi đề nghị, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, bình tĩnh, tự tin, vận dụng kiến thức lý luận gắn với thực tiễn để hoàn thành tốt các phần thi.

Đồng chí nhấn mạnh, việc tham gia hội thi không chỉ nhằm đạt thành tích mà quan trọng hơn là để tự học tập, tự rèn luyện, nâng cao năng lực và phương pháp công tác, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ của người bí thư chi bộ.

Các thí sinh thuyết trình tại hội thi.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2026 có sự tham gia của 10 thí sinh đến từ các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi, gồm: thi kiến thức chung trên máy tính; thuyết trình về mô hình tiêu biểu, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng và xử lý tình huống gắn với công tác xây dựng Đảng, thực tiễn hoạt động của tổ chức đảng.

Cán bộ, đảng viên tới cổ vũ hội thi.

Thông qua hội thi, các bí thư chi bộ có điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập những cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Hội thi sẽ tổ chức tổng kết, trao giải vào buổi chiều cùng ngày.