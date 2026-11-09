Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh công bố quyết định về công tác tổ chức và cán bộ

Đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: H.L

Bám sát chủ trương của Trung ương, Kết luận số 213-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã chủ động triển khai sớm, thực hiện các bước quy trình vào ngày 29/10/2026.

Tại hội nghị, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã công bố các quyết định quan trọng. Theo đó, thành lập Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy và Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy.

Giảm 50% số lượng cấp phó các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy (từ 12 đồng chí xuống còn 6 đồng chí); giảm số lượng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030 từ 3 đồng chí xuống còn 2 đồng chí. Bên cạnh đó, tiếp tục phân công 6 đồng chí đảm nhiệm chức vụ cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc; đồng thời điều động, bố trí 6 đồng chí dôi dư sang nhận nhiệm vụ chuyên viên tại các cơ quan phù hợp với năng lực, sở trường công tác.

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tập thể Ban Xây dựng Đảng Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh - Ảnh: H.L

Việc thay đổi vị trí công tác không tránh khỏi những trăn trở trong tâm tư của cán bộ. Song, đặt lợi ích chung lên trên hết, các đồng chí thuộc diện sắp xếp đợt này đều thể hiện bản lĩnh, tinh thần tiên phong gương mẫu, tuyệt đối chấp hành và sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ do tổ chức phân công.

Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa tri ân các đồng chí thôi giữ chức vụ cấp phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy - Ảnh: H.L

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định việc tinh gọn bộ máy là chủ trương lớn, mang tính tất yếu khách quan nhằm xây dựng hệ thống chính trị vận hành hiệu quả, hiệu năng và hiệu lực. Đồng thời, chia sẻ sâu sắc trước tâm tư của cán bộ, trân trọng tri ân tinh thần cống hiến vì nhiệm vụ chung của các đồng chí thôi giữ chức vụ.

Nhấn mạnh nguyên tắc đánh giá cán bộ hiện nay là dựa trên hiệu quả thực chất, định kỳ rà soát, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu đội ngũ cán bộ vừa được kiện toàn phải nỗ lực gấp bội, nâng cao năng lực tham mưu; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc khối chủ động triển khai sớm việc sắp xếp bộ máy theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.