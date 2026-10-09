Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh công bố Quyết định thành lập Ban Xây dựng Đảng và các Quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe công bố Quyết định số 126- QĐ/ĐU, ngày 9/10/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh về thành lập Ban Xây dựng Đảng trên cơ sở hợp nhất Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị đã công bố các quyết định về phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng. Đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh từ ngày 9/10/2026.

Trao quyết định, đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh chúc mừng các đồng chí được phân công nhiệm vụ; đồng thời ghi nhận những đóng góp của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc hợp nhất hai Ban nhằm tinh gọn đầu mối, gắn kết chặt chẽ hơn công tác tổ chức, cán bộ với công tác tư tưởng, tuyên giáo và dân vận. Yêu cầu đặt ra là tổ chức mới phải vận hành thông suốt, nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ tốt hơn các tổ chức đảng trực thuộc.

Để thực hiện tốt yêu cầu đó, lãnh đạo Ban xây dựng Đảng cần tổ chức bàn giao, tiếp nhận đầy đủ hồ sơ và các nhiệm vụ đang triển khai, nhất là những việc còn tồn đọng hoặc có thời hạn giải quyết. Phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ; rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ, bảo đảm công việc không bị gián đoạn trong quá trình chuyển tiếp. Các đồng chí được giao nhiệm vụ lãnh đạo cần chủ động cùng tập thể bắt tay vào công việc, nêu gương về trách nhiệm và tinh thần phối hợp.

Ban Xây dựng Đảng cần sớm xây dựng quy chế làm việc, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và quan hệ phối hợp với các cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc. Trong thời gian chuyển tiếp, tiếp tục thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo quy định hiện hành và phân công của cấp có thẩm quyền; những vấn đề phát sinh cần kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết. Đồng thời, cần kế thừa những cách làm tốt của hai Ban, điều chỉnh những khâu chưa phù hợp. Lãnh đạo Ban phải quan tâm, lắng nghe tâm tư của cán bộ, công chức, tạo điều kiện để mỗi đồng chí thích nghi và phát huy năng lực trong nhiệm vụ mới.

Mỗi cán bộ cần chủ động học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau, cùng chịu trách nhiệm với công việc chung. Chủ động nắm tình hình các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác cán bộ, đảng viên và tình hình tư tưởng; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. Nội dung tham mưu phải có căn cứ, sát thực tiễn, đề xuất được giải pháp và theo dõi đến kết quả thực hiện.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, với kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, cùng sự đoàn kết của tập thể, Ban Xây dựng Đảng sẽ sớm ổn định, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng cam kết: Tập thể Ban Xây dựng Đảng sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, không ngừng phấn đấu rèn luyện; nêu cao tinh thần trách nhiệm; nhanh chóng ổn định tổ chức, kế thừa và phát huy những kết quả, kinh nghiệm của các đơn vị trước hợp nhất, bảo đảm công việc liên tục, thông suốt, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.