Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy trực thuộc

Lãnh đạo Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại lớp bồi dưỡng

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề: công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác kê khai và kiểm soát tài sản, thu nhập; quy trình kiểm tra việc chấp hành chủ trương, quy định của Đảng, giám sát chuyên đề của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng chương trình (kế hoạch) kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT đảng ủy nhiệm kỳ, hằng năm.

Báo cáo viên truyền đạt chuyên đề tại lớp bồi dưỡng

Đồng thời các đại biểu được quán triệt Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 7/8/2026 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng ở tổ chức cơ sở đảng trong tình hình mới.

Các đại biểu dự lớp bồi dưỡng

Qua lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật, bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cấp ủy viên và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; giúp các đại biểu nắm vững quy định, hướng dẫn mới, vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công tác. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.