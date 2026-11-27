Các đảng viên vinh dự nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026.

Các đảng viên được trao Huy hiệu gồm: Nguyễn Hồng Châu (Đảng bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy); Kiều Hoài Phong, Trần Quốc Toản và Lê Minh Dũng (Đảng bộ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh).

Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất và những đóng góp của người đảng viên.

Tin và ảnh: CẨM TÚ