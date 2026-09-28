Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy.

Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố tập trung triển khai các nghị quyết, chủ trương của Trung ương và Thành ủy; kiện toàn tổ chức đảng, cấp ủy, điều chỉnh quy chế làm việc phù hợp thực tiễn; thực hiện chuyển giao tổ chức đảng, hồ sơ đảng viên theo quy định.

Đảng bộ kết nạp 13 đảng viên mới, đạt 86,67% chỉ tiêu; tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 52 quần chúng ưu tú; rà soát, bổ sung, cập nhật dữ liệu hồ sơ đảng viên đạt 100%. Đảng ủy tổ chức các hội nghị tập huấn kỹ năng số, an toàn thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; hoàn thành triển khai, cấu hình 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: T.CÔNG

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại hội nghị.

Nhấn mạnh quý IV có tính quyết định đối với hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; hoàn thiện quy chế, kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ phù hợp thực tiễn; cụ thể hóa chỉ đạo của cấp trên bảo đảm “6 rõ”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Nguyễn Khắc Toàn phát biểu kết luận. Ảnh: T.CÔNG

Các cấp ủy tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phương pháp làm việc khoa học, gần dân, trọng dân; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, ngăn chặn suy thoái, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cùng với nâng cao chất lượng tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng có chọn lọc, có kiểm soát trí tuệ nhân tạo và nền tảng số; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Việc kiểm điểm, đánh giá cuối năm phải khách quan, thực chất, lấy kết quả nhiệm vụ, sản phẩm công việc và trách nhiệm người đứng đầu làm thước đo; chuẩn bị chu đáo tổng kết năm 2026 và xây dựng nhiệm vụ năm 2027.

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: T.CÔNG

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy tặng giấy khen cho Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Đà Nẵng, Đảng bộ Trường Chính trị thành phố, Đảng bộ MTTQ Việt Nam thành phố có thành tích xuất sắc trong tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba năm 2026; khen thưởng tập thể Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Các cơ quan Đảng thành phố có thành tích xuất sắc trong tham mưu, triển khai cuộc thi.