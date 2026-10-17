Đảng ủy BQL dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế bị cảnh cáo do sai phạm

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế đã tổ chức kỳ họp thứ 18 dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế.

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế xem xét kết quả kiểm tra, qua đó xác định, Đảng ủy Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTĐT TP Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy và nguyên tắc hoạt động của Đảng.

Dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường ở xã Bình Điền do Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTĐT TP Huế làm chủ đầu tư với kinh phí gần 86 tỷ đồng kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành gây lãng phí.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTĐT TP Huế chưa thực hiện đầy đủ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với việc quản lý, thực hiện dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm TP Huế. Để dự án xảy ra những tồn tại, vướng mắc kéo dài nhưng chưa được lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, làm giảm hiệu quả đầu tư của ngân sách, vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về hoạt động đầu tư, xây dựng. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định 212-QĐ/TW ngày 17/8/2026 của của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Đảng ủy Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTĐT TP Huế nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trước đó, Báo Công an nhân dân đã có nhiều bài viết phản ánh về dự án xử lý ô nhiễm môi trường nói trên.

Dự án này được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) phê duyệt ngày 30/10/2017, do Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTĐT TP Huế làm chủ đầu tư, có tổng kinh phí gần 86 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích 20 héc ta tại xã Hương Bình (nay là xã Bình Điền, TP Huế) kéo dài nhiều năm gây lãng phí quỹ đất, ngân sách đầu tư dự án.

Cụ thể, sau nhiều năm triển khai thi công, đến nay dự án này vẫn đang trong tình trạng “đắp chiếu” khi không có bóng dáng công nhân, máy móc thi công tại công trường.

Hiện các hạng mục nhà điều hành, hố chôn lấp rác, hồ điều hòa… đã được thi công cơ bản hoàn thiện. Trong khi đó, một số hạng mục khác vẫn còn dang dở, bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm khiến các công trình bị xuống cấp, hư hỏng.

Nhiều hạng mục tại dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt chậm tiến độ.

Vào tháng 12/2025, Thanh tra TP Huế ban hành kết luận thanh tra chỉ rõ một số thiếu sót, vi phạm tại dự án xử lý ô nhiễm môi trường tại xã Bình Điền. Dù thời gian thi công các gói thầu tại dự án đã hết sau nhiều lần gia hạn nhưng tiến độ thi công dự án vẫn kéo dài, chưa hoàn thành, làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Liên quan đến những sai phạm tại dự án này, vào giữa tháng 8 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hà Xuân Hậu (SN 1972, trú phường An Cựu, TP Huế), Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTĐT TP Huế về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điểm c khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đọc lệnh bắt tạm giam Hà Xuân Hậu (người thứ 2 từ trái sang).

Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT, quá trình tổ chức thực hiện dự án trên, Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTĐT TP Huế có dấu hiệu đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án thiếu tính khả thi, bố trí địa điểm xây dựng chưa phù hợp, mất cân đối giữa công suất thiết kế (150 tấn rác/ngày đêm) với khối lượng rác thải đưa về để xử lý chỉ khoảng 40 tấn/ngày đêm.

Đơn vị chủ đầu tư không nghiên cứu, đánh giá, chọn nhà thầu kém năng lực khiến dự án chậm tiến độ. Một số hạng mục xây dựng, vật liệu kỹ thuật đã nghiệm thu thanh toán nhưng chưa đưa vào sử dụng, không có phương án bảo quản gây lãng phí ngân sách Nhà nước; không sớm chấm dứt hợp đồng khi nhà thầu vi phạm hợp đồng, không triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo thu hồi số tiền tạm ứng, dẫn đến gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 2,14 tỷ đồng.

Cuối tháng 8/2026, Ban Quản lý dự án ĐTXD và PTĐT TP Huế đã ra quyết định xử phạt Công ty TNHH MTV xây dựng thương mại và dịch vụ Nam Kinh (TP Huế), nhà thầu thi công gói thầu số 22 của dự án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại các khu vực trọng điểm với tổng số tiền hơn 210 triệu đồng. Đồng thời chủ đầu tư đơn phương chấm dứt hợp đồng với nhà thầu này do vi phạm tiến độ theo hợp đồng ký kết.