Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dự và chủ trì buổi lễ.

Cùng tham dự có các đồng chí: Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà; đồng chí Phạm Minh Khuê, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế: Thứ trưởng Lê Đức Luận, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Đoàn Hữu Thiển - Chánh Văn phòng Bộ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng Bộ Y tế; Đại biểu đại diện các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc và tập thể Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, Văn phòng Bộ Y tế.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ V, Ban Nội chính Trung ương tham dự buổi lễ.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan trao Quyết định tặng Huy hiệu 35 năm tuổi cho Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên. Ảnh: Trần Minh

Thừa ủy quyền Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao Quyết định tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đợt 2/9/2026 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ cho đảng viên Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, sinh ngày 21/10/1966, vào Đảng ngày 21/6/1988, chính thức ngày 21/6/1989, hiện sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán, trực thuộc Đảng bộ Văn phòng Bộ Y tế.

Trong suốt 35 năm qua, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp quan trọng cho ngành y tế và sự nghiệp nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan và các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ chúc mừng đồng chí Đỗ Xuân Tuyên. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng là dấu mốc có ý nghĩa to lớn trên con đường phấn đấu, trưởng thành và cống hiến của đồng chí Đỗ Xuân Tuyên là niềm vinh dự, niềm vui chung của Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán - nơi đồng chí sinh hoạt và của tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ Y tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan mong muốn và tin tưởng trên cương vị công tác của mình, đồng chí Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên tiếp tục giữ vững phẩm chất người cán bộ, đảng viên, đóng góp trong sự nghiệp phát triển bền vững ngành y tế, là hạt nhân quy tụ đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ, Đảng bộ, là tấm gương cho các thế hệ trẻ noi theo.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu. Ảnh: Trần Minh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên bày tỏ xúc động khi nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và nhấn mạnh đây là dấu mốc quan trọng, là vinh dự và tự hào trong cuộc đời công tác của đồng chí.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên trân trọng cảm ơn sự quan tâm, dìu dắt của Đảng; Đảng bộ Bộ Y tế và Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán.

Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên khẳng định sẽ luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, trung thành với lý tưởng của Đảng, giữ vững lập trường cách mạng và nêu cao hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển Bộ Y tế trong giai đoạn mới.

Đồng chí Phạm Minh Khuê, Phó Bí thư Chuyên trách Đảng ủy Bộ Y tế và các đồng chí thuộc các Ban Đảng, Uỷ ban kiểm tra, Văn phòng Đảng uỷ Bộ Y tế chúc mừng đồng chí Đỗ Xuân Tuyên. Ảnh: Trần Minh

Đại diện Đảng bộ Văn phòng Bộ Y tế chúc mừng đồng chí Đỗ Xuân Tuyên. Ảnh Trần Minh