Đảng ủy Bộ Xây dựng yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các động lực tăng trưởng

Đổi mới truyền thông chính sách, lan tỏa mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Đảng ủy Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác truyền thông, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Cụ thể, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc được yêu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, chương trình hành động của Chính phủ và chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ về phát triển kinh tế - xã hội.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị gắn việc tổ chức thực hiện với truyền thông về các giải pháp, tiến độ và kết quả tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, nhà ở và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ (Ảnh minh hoạ).

Trọng tâm là Kết luận số 18 của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số"; Nghị quyết số 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam, Kết luận số 106 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027; Nghị quyết số 109 và các Nghị quyết số 168, 312 của Chính phủ.

Các đơn vị tiếp tục quán triệt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số năm 2026, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên năm 2027, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác truyền thông chính sách và tập trung thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng kinh tế 2 con số gắn với các nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, nhà ở, thị trường bất động sản và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Công tác truyền thông phải được chú trọng từ khâu xây dựng chính sách, phản ánh kết quả thực hiện, những điểm nghẽn và giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, giải thích rõ yêu cầu tăng trưởng gắn với năng suất, hiệu quả sử dụng nguồn lực và lợi ích thiết thực của Nhân dân.

Nội dung tuyên truyền phải cụ thể, dễ hiểu, có chiều sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, gắn với những vấn đề thiết thực và kết quả triển khai tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông, các kênh thông tin chính thống, sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, tăng cường sử dụng hiệu quả các nền tảng số, mạng xã hội, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, chú trọng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên.

Tăng trưởng đi đôi với hiệu quả thực chất và phát triển bền vững

Các đơn vị tiếp tục tham mưu, tập trung tháo gỡ thực chất các điểm nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và môi trường đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện.

Phải gắn việc hoàn thiện cơ chế, chính sách với đẩy nhanh tiến độ xử lý những khó khăn, vướng mắc cụ thể trong thực tiễn; xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Chủ động, tăng cường truyền thông chính sách, kết quả cải cách thủ tục hành chính và việc xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, góp phần tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm củng cố và phát huy các động lực tăng trưởng kinh tế thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ, bám sát kịch bản tăng trưởng quý IV/2026 đã đề ra.

Cạnh đó, chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và triển khai các dự án, công trình trọng điểm. Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững.

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải được đẩy mạnh, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Gắn việc tổ chức thực hiện với truyền thông về các giải pháp, tiến độ và kết quả tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng, nhà ở và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Trong đó, lựa chọn những kết quả cụ thể, mô hình hiệu quả, cách làm tốt để thông tin, tuyên truyền, nhân rộng, tạo động lực thi đua thực hiện nhiệm vụ.

Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng chủ động chuẩn bị kịch bản, nhiệm vụ và nguồn lực phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ năm 2027, gắn với yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, nâng cao hiệu quả đầu tư và năng lực cạnh tranh.

Việc nâng cao chất lượng, tính bền vững của tăng trưởng kinh tế, gắn kết quả tăng trưởng với cải thiện đời sống nhân dân cũng cần chú trọng. Xác định tăng trưởng cao phải đi đôi với hiệu quả thực chất, nâng cao năng suất, khả năng chống chịu của nền kinh tế, sử dụng tiết kiệm nguồn lực và bảo vệ môi trường.

Quá trình tham mưu xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ, các đơn vị cần quan tâm đánh giá tác động xã hội góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường, bảo đảm an sinh xã hội.

Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, kịp thời cung cấp thông tin, giải đáp những vấn đề dư luận quan tâm; tổng hợp, phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị phát sinh trong quá trình thực hiện để phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đặc biệt, chú trọng nhận diện sớm những vấn đề nhạy cảm, có thể tác động đến tâm lý xã hội trong quá trình thực hiện mục tiêu tăng trưởng, để chủ động định hướng truyền thông phù hợp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng giao Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng làm đầu mối theo dõi, cập nhật kịch bản tăng trưởng các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, báo cáo lãnh đạo Bộ, Đảng ủy Bộ theo quy định.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ có trách nhiệm phối hợp định hướng, hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền và theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời tổng hợp, phản ánh những vấn đề dư luận quan tâm, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ.