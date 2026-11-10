Đảng ủy Bộ Xây dựng triển khai hệ thống theo dõi thực hiện nghị quyết theo thời gian thực

Chiều 10/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn triển khai thực hiện Quy chế số 08-QC/TW của Trung ương Đảng và Quy chế số 06-QC/ĐU của Đảng ủy Bộ về hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết của Trung ương.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các cấp ủy đảng quan tâm, chú trọng triển khai các nhiệm vụ được giao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, ngày 5/11/2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy chế số 08-QC/TW về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư giao trên Hệ thống theo dõi, đánh giá dựa trên dữ liệu và theo thời gian thực (Hệ thống).

Căn cứ Quy chế số 08-QC/TW của Ban Bí thư, ngày 6/11/2026, Đảng ủy Bộ Xây dựng ban hành Quy chế số 06-QC/ĐU về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trên Hệ thống.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh, thời gian qua, trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, nhiều nhiệm vụ mới và khó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Bộ Xây dựng đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cụ thể, đối với các nhiệm vụ tại nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Bộ Xây dựng được giao tổng cộng 423 nhiệm vụ. Trong đó, 155 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, 214 nhiệm vụ đã hoàn thành và 54 nhiệm vụ đang triển khai. Các nhiệm vụ đều bảo đảm chất lượng theo yêu cầu, không có nhiệm vụ chậm tiến độ.

Đối với các nghị quyết, nhiệm vụ do Quốc hội giao, từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ Xây dựng được giao 143 nhiệm vụ. Ngay sau khi tiếp nhận, Bộ đã tổ chức triển khai kịp thời, đến nay hoàn thành 135 nhiệm vụ, 8 nhiệm vụ còn lại đang được thực hiện theo quy định, không có nhiệm vụ quá hạn.

Các đại biểu được phổ biến quán triệt nội dung trọng tâm Quy chế số 08 và Hướng dẫn số 11 về thực hiện quy chế.

Đối với nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 453/598 nhiệm vụ; 145 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai, bảo đảm yêu cầu, chất lượng và không có nhiệm vụ quá hạn.

Trước khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao và nhiều nhiệm vụ mới, đồng chí Trần Hồng Minh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất; chủ động đổi mới tư duy, nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức thực hiện phải gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, có thể đo đếm được, đồng thời đáp ứng 6 yêu cầu: Nhanh, đúng, trúng, chuẩn, hiệu quả, an toàn.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Hồng Minh đã phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm của Quy chế số 08-QC/TW và Quy chế số 06-QC/ĐU; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện việc báo cáo, cập nhật dữ liệu trên Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy Bộ và Bộ Xây dựng, bảo đảm thời gian, tiến độ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng được đại diện Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu và Văn phòng Trung ương Đảng giới thiệu những nội dung cơ bản của Quy chế số 08-QC/TW; phổ biến Hướng dẫn số 11-HD/VPTW ngày 24/6/2026 của Văn phòng Trung ương Đảng về thực hiện Quy chế này.

Bên cạnh đó, các đại biểu được hướng dẫn sử dụng Hệ thống theo dõi tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương tại địa chỉ theodoinq.dcs.vn; đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.