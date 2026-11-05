Đảng ủy Bộ Xây dựng tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Chiều 5/11, Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức kết nối trực tuyến Hội nghị tập huấn triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử.

Đảng ủy Bộ Xây dựng đã kết nối trực tuyến Hội nghị, ngoài điểm cầu tại trụ sở Bộ còn kết nối 51 tổ chức đảng trực thuộc.

Hội nghị do Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức trong thời gian 1/2 ngày theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến nhằm triển khai thực hiện 4 thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 77-KH/VPTW được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trên phạm vi toàn quốc.

Cùng với điểm cầu chính tại hội trường Văn phòng Trung ương Đảng, Hội nghị được kết nối với hơn 3.200 điểm cầu của các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố, các ban xây dựng đảng và các điểm cầu xã, phường, đặc khu trực thuộc với tổng số hơn 7.500 đại biểu đăng ký tham dự.

Đảng ủy Bộ Xây dựng đã kết nối trực tuyến Hội nghị. Tại điểm cầu trụ sở Bộ Xây dựng có đại diện lãnh đạo và cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp triển khai thủ tục hành chính của Đảng ủy Bộ. Đồng thời, Hội nghị cũng được kết nối với các điểm cầu tại 51 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng, cho biết: Thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và Quy định số 221-QĐ/TW ngày 5/10/2026 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và Tập đoàn VNPT đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, tái cấu trúc quy trình đối với 4 thủ tục hành chính đã được triển khai chính thức từ đầu năm nay.

Với Hội nghị được tổ chức hôm nay, tập trung vào các nội dung trọng tâm: Hướng dẫn quy trình thực hiện 4 thủ tục hành chính đã được tái cấu trúc đối với đối tượng là đảng viên khi nộp hồ sơ trực tuyến; Hướng dẫn cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ thực hiện các quy trình nghiệp vụ trên hệ thống; Hướng dẫn cán bộ quản trị vận hành hệ thống.

Đồng chí đề nghị các đồng chí báo cáo viên tập trung hướng dẫn chi tiết các thao tác, đưa ra các ví dụ cụ thể và làm rõ phương thức triển khai để ngay sau hội nghị, các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng có thể áp dụng và thực hiện ngay.

"Ngay sau hội nghị này, các cơ quan, tổ chức đảng khẩn trương triển khai đồng bộ và hiệu quả 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử", đồng chí Đinh Quang Huy đề nghị.