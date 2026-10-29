Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2026 do Đảng ủy Chính phủ tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của hơn 1.500 cán bộ, đảng viên làm công tác xây dựng Đảng tại 62 điểm cầu.

Đảng ủy Bộ Xây dựng kết nối trực tuyến Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2026, tổ chức tập trung tại trụ sở Bộ với sự tham gia của các đại diện lãnh đạo cấp ủy phụ trách công tác tuyên giáo và dân vận, công tác văn phòng, công tác tổ chức và cán bộ giúp việc cấp ủy của 51 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2026 được Đảng ủy Chính phủ tổ chức nhằm tập huấn triển khai nội dung các văn bản, hướng dẫn mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Đảng ủy Chính phủ và hướng dẫn nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng công tác đảng về tổ chức xây dựng Đảng, tuyên giáo, văn phòng cấp ủy.

Qua đó giúp cho cán bộ làm công tác đảng của các ban, đơn vị và các đảng ủy trực thuộc bổ sung kiến thức, vận dụng, triển khai đúng, hiệu quả vào thực tiễn công tác của đơn vị, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đảng ủy Bộ Xây dựng kết nối trực tuyến Hội nghị tập huấn công tác xây dựng Đảng năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị vào sáng nay (29/10), đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đối với Đảng bộ Chính phủ, số lượng đảng viên lớn, mô hình tổ chức đảng đa dạng, yêu cầu ngày càng có tính nguyên tắc cao gắn với việc nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng ở các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Vì vậy đội ngũ cán bộ làm công tác đảng cần thường xuyên được cập nhật kiến thức, nắm vững quy định, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; chủ động xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện, bảo đảm các chủ trương, quyết định, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Chính phủ được triển khai thống nhất, nghiêm túc, đúng thẩm quyền, sát với tình hình thực tế của từng tổ chức đảng.

Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, đối với công tác tuyên giáo - dân vận, các lãnh đạo cấp ủy, cán bộ làm công tác này cần tập trung nghiên cứu, nắm vững các phương thức, thủ đoạn phát tán thông tin sai lệch, xuyên tạc trên không gian mạng; nâng cao năng lực nhận diện, đánh giá, kiểm chứng thông tin; chủ động cung cấp thông tin chính thống; kịp thời đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch.

Đồng thời, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong sử dụng mạng xã hội, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đối với văn phòng cấp ủy, cần nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ; chấp hành nghiêm các quy định, quy trình nghiệp vụ. Đặc biệt là thực hiện quy định về thể loại, thẩm quyền ban hành, thể thức văn bản của Đảng.

"Về công tác tổ chức xây dựng Đảng, cần nghiên cứu thật rõ, thật kỹ Quy định 208 và Hướng dẫn 02 và các quy định liên quan đến Khối Đảng ủy Chính phủ. Đặc biệt quan tâm tới vấn đề định danh theo Quy định 208; chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, những vướng mắc hiện nay; vấn đề chuyển đổi số…", Phó bí thư Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu.

Tham dự hội nghị tập huấn, các đại biểu được tập huấn 6 chuyên đề thuộc 3 nhóm nội dung: Công tác tuyên giáo với nội dung xây dựng, tổ chức lực lượng, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới; Công tác văn phòng cấp ủy; Công tác tổ chức xây dựng đảng.