Đảng ủy Bộ Xây dựng kết nối Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương IV khoá XIV

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung tâm tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối đến 40.074 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan, đơn vị… với 2.725.200 đại biểu tham dự.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu phòng họp Diên Hồng (Ảnh: chinhphu.vn).

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng…

Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị kết nối trực tiếp tới điểm cầu Trung ương, gồm điểm cầu chính tại trụ sở Bộ Xây dựng và 50 điểm cầu tại các đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Ảnh: chinhphu.vn).

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Trung ương; giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động khả thi, hiệu quả. Bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất, thông suốt từ Trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đảng ủy Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị kết nối trực tiếp tới điểm cầu Trung ương, gồm điểm cầu chính tại trụ sở Bộ Xây dựng và các điểm cầu tại các đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghiên cứu, học tập, quán triệt 6 chuyên đề: Chuyên đề "Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới; Chuyên đề "Nghị quyết về đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới"; Chuyên đề "Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Chuyên đề "Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh"; Chuyên đề "Kết luận về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững"; Chuyên đề "Báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027".