Đảng ủy Bộ Xây dựng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Xây dựng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng về công tác cán bộ.

Theo đó, ngày 26/10/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã có Quyết định số 429-QĐ/ĐU chỉ định tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các đồng chí: Vũ Quang Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng; Lê Đỗ Mười - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam.

Đồng chí Trần Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cho các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cũng tại Quyết định số 429, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các đồng chí: Hồ Chí Quang - Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc; Đinh Công Minh - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long; Nguyễn Giao Linh - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ xây dựng; Nguyễn Diệu Linh - Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Xây dựng.

Ngày 26/10/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã có Quyết định số 430-QĐ/ĐU quyết định chuẩn y đồng chí Vũ Quang Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030, tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030 và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ kiêm nhiệm.

Đồng chí Trần Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, ngày 15/10/2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng đã có các quyết định: Quyết định số 151-QĐ/ĐU bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Giao Linh, Phó chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Xây dựng giữ chức Chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Xây dựng kể từ ngày ký; Quyết định số 156-QĐ/ĐU bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Hữu Vinh, chuyên viên chính Văn phòng Đảng ủy Bộ Xây dựng giữ chức Phó chánh văn phòng Đảng ủy Bộ Xây dựng kể từ ngày ký.

Đồng chí Trần Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trao quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ cho các đồng chí Chánh văn phòng, Phó chánh văn phòng Đảng ủy Bộ.

Chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, đồng chí Trần Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, thời gian qua công tác cán bộ của Đảng bộ Bộ được quan tâm, kiện toàn. Cùng với việc các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Xây dựng phát triển ở cương vị công tác mới, Đảng ủy Bộ đã tiến hành kiện toàn, bổ sung kịp thời ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ; đồng thời bổ nhiệm lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy. Các cán bộ được bổ nhiệm thời gian qua đã nỗ lực, có nhiều đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức tại các cơ quan, đơn vị và Đảng bộ Bộ.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm phát huy tinh thần gương mẫu, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Bí thư, Bộ trưởng đề nghị các đồng chí được bổ nhiệm tiếp tục nỗ lực, phát huy năng lực, tinh thần gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cùng với tập thể cán bộ tổ chức cơ quan, đơn vị đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Lê Đỗ Mười, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, tín nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ.

Đồng chí Lê Đỗ Mười, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, cam kết nỗ lực, đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ.

Đồng thời hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất; chủ động, thẳng thắn trong tham gia ý kiến, đóng góp vào các quyết định của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; gắn trách nhiệm của bản thân với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn bộ Đảng bộ Bộ.

"Chúng tôi xác định tiếp tục phát huy kinh nghiệm thực tiễn, sâu sát cơ sở, chủ động phối hợp với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và các cấp ủy trực thuộc; cùng tập thể lãnh đạo Bộ tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề khó, vấn đề mới phát sinh, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ đã đề ra", đồng chí Lê Đỗ Mười cam kết.