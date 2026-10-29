Đảng ủy Bộ VHTTDL cập nhật nghiệp vụ, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Chu Thanh Vân/TTXVN

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 62 điểm cầu với 1.256 đại biểu tham dự. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lại Xuân Lâm.

Tại điểm cầu Bộ VHTTDL, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh chủ trì hội nghị. Cùng dự có cán bộ chuyên trách các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Bộ; bí thư, phó bí thư các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ giúp việc cấp ủy.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Nguyễn Tuấn Linh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng có vai trò đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đối với Đảng bộ Chính phủ, với số lượng tổ chức đảng lớn, đảng viên đông, mô hình tổ chức đảng đa dạng, yêu cầu này càng có ý nghĩa thiết thực, gắn trực tiếp với việc nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến, trong bối cảnh các quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện; yêu cầu về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh chuyển đổi số ngày càng cao, đội ngũ cán bộ làm công tác đảng cần thường xuyên cập nhật kiến thức, nắm vững quy định, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và chủ động xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn; góp phần nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện; bảo đảm các chủ trương, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ được triển khai thống nhất, nghiêm túc, đúng thẩm quyền, sát với tình hình thực tế của từng tổ chức đảng.

Theo chương trình, hội nghị tập trung vào ba nhóm nội dung: Công tác tuyên giáo và dân vận; công tác văn phòng cấp ủy; công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Về công tác tuyên giáo và dân vận, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ đề nghị các đại biểu nâng cao năng lực nhận diện, phân tích, kiểm chứng thông tin và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; chủ động cung cấp thông tin chính thống, phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong sử dụng mạng xã hội, lan tỏa thông tin tích cực, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ VHTTDL

Đối với công tác văn phòng cấp ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến lưu ý các đại biểu nghiên cứu kỹ những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Quy định số 399-QĐ/TW của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng. Qua tập huấn, cần thống nhất nhận thức, cách thức thực hiện trong toàn Đảng bộ, nâng cao chất lượng soạn thảo, ban hành, quản lý văn bản; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, quản lý hồ sơ, tài liệu và bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật của Đảng.

Ở công tác tổ chức xây dựng Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến đề nghị nắm chắc nguyên tắc, nội dung các quy định mới, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện tại cơ sở và tăng cường công tác chuyển đổi số. Trong đó, tập trung nghiên cứu, trao đổi những nội dung trọng tâm của Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo lý luận chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ và chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ yêu cầu cán bộ làm công tác tham mưu nắm vững nguyên tắc, quy trình, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp; bảo đảm việc vận dụng các quy định đúng thẩm quyền, đồng bộ, thống nhất. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần được phát hiện kịp thời, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn, không tự ý vận dụng khác với quy định của Trung ương.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ cũng đề nghị các đại biểu nghiêm túc tiếp thu, chủ động trao đổi, thảo luận những vấn đề còn khó khăn, bất cập trong thực tiễn. Báo cáo viên tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, phân tích tình huống cụ thể, giúp học viên hiểu rõ và vận dụng hiệu quả vào công việc.

Tại hội nghị, PGS.TS Vũ Đình Oánh, nguyên Trưởng khoa Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Học viện An ninh đã báo cáo chuyên đề về nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Theo chương trình, chiều 29.10, các đại biểu tiếp tục được tập huấn một số nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Quy định số 399-QĐ/TW ngày 9.1.2026 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng.

Ngày 30.10, hội nghị tập trung vào Quy định số 208-QĐ/TW, Hướng dẫn số 02-HD/TW; chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng và ngành tổ chức xây dựng Đảng; quán triệt nội dung chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng từ kết quả kiểm tra tại các đảng ủy trực thuộc.