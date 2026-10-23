Đảng ủy Bộ Tư pháp quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự chủ trì của các Thứ trưởng: Đặng Hoàng Oanh, Nguyễn Thanh Tú và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Quang Thái. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc cùng đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Quang Thái đã quán triệt những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết, Kết luận, Quy định được thông qua tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV và việc cụ thể hóa nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp.

Cụ thể, đó là: Nghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Quy định số 224-QĐ/TW về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Kết luận số 105-KL/TW về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững; Kết luận số 106-KL/TW về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch năm 2027.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc cùng đông đảo cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Ảnh: Vân Anh

Nhấn mạnh về sự cần thiết và ý nghĩa củaNghị quyết số 29-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới, đồng chí Nguyễn Quang Thái cho biết, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là yêu cầu chiến lược, quyết định hiệu quả chuyển hóa chủ trương, đường lối thành thể chế, chính sách và kết quả thực tiễn..

Đối với Đảng bộ Bộ Tư pháp, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, cải cách tư pháp và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng gắn với phát huy thẩm quyền, trách nhiệm quản lý, điều hành của lãnh đạo Bộ và các đơn vị. Mỗi chủ trương phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ rõ trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả; lấy hiệu quả thực hiện, chất lượng tham mưu, tháo gỡ điểm nghẽn và phục vụ người dân, doanh nghiệp làm căn cứ đánh giá.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu chính- Bộ Tư pháp. Ảnh: PV

Đề cập những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến Đảng ủy và Bộ Tư pháp cần quán triệt, cụ thể hóa, đồng chí Nguyễn Quang Thái nhấn mạnh 6 nhóm nhiệm vụ thường xuyên; trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo, gắn với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư pháp; nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và khắc phục sau kiểm tra.

Cùng với đó, nâng cao trách nhiệm nêu gương, chất lượng công tác cán bộ và văn hóa liêm chính; đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính trong Đảng và ứng dụng công nghệ số; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, đối thoại và xử lý kiến nghị.

Liên quan đến Nghị quyết số 30-NQ/TW về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp nêu rõ, Nghị quyết đặt ra yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, gắn trách nhiệm của từng chủ thể với hiệu quả phát hiện, đánh giá, đào tạo, bố trí, sử dụng và sàng lọc cán bộ.

Trọng tâm là chuyển sang quản trị cán bộ đồng bộ, liên thông, xuyên suốt; lấy phẩm chất, năng lực thực tiễn, sản phẩm, kết quả và uy tín làm căn cứ đánh giá; gắn phân cấp, phân quyền với trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và sử dụng cán bộ thực chất...

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tư pháp đề nghị, ngay sau Hội nghị, cấp ủy, lãnh đạo các đảng bộ trực thuộc khẩn trương cụ thể hóa các nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để tổ chức thực hiện.

Trong sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, cần lồng ghép việc quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Kết luận, Quy định nêu trên gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn, bảo đảm việc thực hiện bám sát yêu cầu, mục tiêu và các nhiệm vụ được xác định trong chương trình, kế hoạch hành động của từng đơn vị.