Đảng ủy Bộ Tư pháp ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2026–2030

Gắn công tác thanh niên với nhiệm vụ chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ

Nghị quyết xác định công tác thanh niên là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ của Bộ, ngành Tư pháp. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cần tăng cường lãnh đạo, đề cao trách nhiệm trong giáo dục, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng và phát huy thanh niên; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên phải bám sát nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng đoàn viên, thanh niên và sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ trẻ làm thước đo. Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu giao việc, tạo môi trường thực tiễn để thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; khắc phục hoạt động hình thức, dàn trải, thiếu gắn kết với chuyên môn.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp vững mạnh, hoạt động thiết thực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và tư duy đổi mới. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, xây dựng văn hóa công sở, hội nhập quốc tế và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tập trung thực hiện 03 khâu đột phá

Để tạo chuyển biến rõ nét trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, Nghị quyết xác định 03 khâu đột phá:

Thứ nhất, đột phá về nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy, người đứng đầu đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, đối thoại, lắng nghe sáng kiến của thanh niên; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng.

Thứ hai, đột phá về xây dựng tổ chức Đoàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ. Hoạt động Đoàn phải thiết thực, chuyên sâu, gắn với nhiệm vụ chuyên môn; công trình, phần việc thanh niên có sản phẩm cụ thể, có giá trị thực tiễn. Cùng với đó là chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ về chuyên môn, kiến thức liên ngành, ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy pháp lý, khả năng phản biện chính sách và hội nhập quốc tế.

Thứ ba, đột phá về giao nhiệm vụ, tạo môi trường rèn luyện và bảo đảm nguồn lực. Nghị quyết đặt ra cơ chế giao nhiệm vụ, phân công, đặt hàng để tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia các nhiệm vụ mới, khó, trọng tâm. Đồng thời, khuyến khích Đoàn Thanh niên Bộ chủ trì hoặc phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức nghiên cứu, góp ý, phản biện đối với dự án, dự thảo văn bản, đề án, chương trình thuộc phạm vi công tác của Bộ; quan tâm bố trí kinh phí, cơ sở vật chất, thời gian và các điều kiện cần thiết cho hoạt động Đoàn.

Phát huy vai trò tiên phong của thanh niên trên 05 lĩnh vực trọng tâm

Bên cạnh 03 khâu đột phá, Nghị quyết xác định 05 lĩnh vực trọng tâm để Đoàn Thanh niên Bộ phát huy vai trò tiên phong, gắn hoạt động Đoàn với yêu cầu thực tiễn của Bộ, ngành Tư pháp.

Một là, tiên phong trong giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lan tỏa thông tin tích cực và nâng cao trách nhiệm khi tham gia không gian mạng.

Hai là, tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Bộ, ngành Tư pháp, đặc biệt là xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; truyền thông chính sách, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và các lĩnh vực công tác khác. Thanh niên được khuyến khích đề xuất giải pháp đối với những vấn đề mới, khó, có tính liên ngành.

Ba là, tiên phong trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức làm việc; nghiên cứu, đề xuất ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số và các nền tảng số, góp phần nâng cao chất lượng xử lý công việc, cung cấp dịch vụ công và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Bốn là, tiên phong trong học tập, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế; chủ động nâng cao chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, tham gia hợp tác và trao đổi chuyên môn quốc tế.

Năm là, tiên phong trong xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc dân chủ, đoàn kết, đổi mới; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, phát huy sáng kiến và giới thiệu đoàn viên ưu tú, cán bộ trẻ có triển vọng để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng và cán bộ kế cận.

Xác định rõ trách nhiệm triển khai Nghị quyết

Nghị quyết phân công trách nhiệm cho các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Bộ, các tổ chức đảng, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Bộ và Đoàn Thanh niên Bộ, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp trong tổ chức thực hiện.

Nghị quyết số 66-NQ/ĐU là cơ sở chính trị quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tư pháp giai đoạn 2026–2030. Việc triển khai Nghị quyết một cách thiết thực, hiệu quả sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến; đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.