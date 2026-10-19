Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kính báo

Do không có điều kiện tổ chức gặp mặt đông đủ, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội trân trọng gửi tới toàn thể các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan - chiến sĩ, người lao động; các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các đồng chí đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, chuyển công tác đã từng tham gia chiến đấu, công tác trong Lực lượng vũ trang Thủ đô qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, thân thiết và lời chúc mừng, tốt đẹp nhất. Kính chúc các đồng chí và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, phát triển, tiếp tục phát huy truyền thống “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của Lực lượng vũ trang Thủ đô Anh hùng.

Nhân dịp này, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, nhân dân Thủ đô và cả nước đã quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt để Lực lượng vũ trang Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong suốt 80 năm qua.

Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội