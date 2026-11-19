Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn thăm, chúc mừng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Cẩm Linh

Tiếp đoàn tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện; tại Học viện Quốc phòng có Trung tướng, Phó Giáo sư Ngô Trọng Cường, Phó Giám đốc Học viện.

Tại các Học viện, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị cùng đoàn công tác đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên hai học viện nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Thiếu tướng Võ Tiến Nghị cho biết, mối quan hệ gắn bó giữa Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với các học viện được duy trì qua nhiều năm, trong đó có công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, sĩ quan. Sự quan tâm, tạo điều kiện của các học viện góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Bộ đội Biên phòng, từ phẩm chất đạo đức đến năng lực, trình độ, phương pháp và tác phong công tác. Nhiều đồng chí hiện đảm nhiệm các cương vị quan trọng trong lực lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Đồng chí Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng bày tỏ mong muốn hai Học viện tiếp tục quan tâm tạo điều kiện, tăng cường phối hợp góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn thăm, chúc mừng Học viện Quốc phòng nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Cẩm Linh

Đại diện hai Học viện cảm ơn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã luôn quan tâm, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Học viện; đồng thời trân trọng cảm ơn đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Đại tá Trần Tuấn Anh, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Trường Sĩ quan Lục quân 1 nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Hà Thu

Trước đó, Thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Đại tá Trần Tuấn Anh, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng làm Trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng Trường Sĩ quan Lục quân 1 nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.