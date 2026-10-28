Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng: Triển khai đồng bộ, thống nhất, thực chất các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt 6 chuyên đề về những quan điểm chỉ đạo, nội dung cốt lõi, những điểm mới, trọng tâm nghị quyết, kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV và một số nội dung cần triển khai thực hiện của Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương; chủ động cụ thể hóa nội dung thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn theo phương châm “chủ động trong tham mưu, quyết liệt trong chỉ đạo, chặt chẽ trong tổ chức thực hiện và thực chất trong kiểm tra, đánh giá kết quả”. Trong đó, cần xác định rõ trọng tâm, khâu đột phá, lộ trình, tiến độ, kết quả cần đạt và trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân; bảo đảm việc triển khai nghị quyết có tính khả thi, tránh hình thức, chung chung.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy và đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cùng với đó, cần chú trọng phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng nhân tài; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là trong hoạt động đầu tư, kinh doanh của đảng viên.

Quán triệt các chuyên đề tại hội nghị.

Đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý, sử dụng ngân sách, các cơ quan, đơn vị phải đề cao tinh thần chủ động trong tham mưu, quyết liệt trong chỉ đạo, chặt chẽ trong tổ chức thực hiện; gắn việc phân bổ, sử dụng nguồn lực với yêu cầu nhiệm vụ và hiệu quả thực tế. Việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng quy định, không chạy theo thành tích hoặc thực hiện bằng mọi giá. Đồng thời, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, để công việc tồn đọng, kéo dài; kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp đối với những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện; thường xuyên rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn, bất cập trong quy trình công tác, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Qua đó, bảo đảm các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng được triển khai đồng bộ, thống nhất, thực chất, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.