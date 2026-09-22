Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng quán triệt, triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng (khu vực phía Bắc).

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị trong Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động đối với những chủ trương, quyết sách lớn của Bộ Chính trị; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu giới thiệu các chuyên đề tại hội nghị.

Trong thời gian buổi sáng, hội nghị được nghe Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng giới thiệu chuyên đề: Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2-8-2026 về "Công tác người Việt Nam ở nước ngoài"; định hướng nội dung xây dựng kế hoạch của Quân ủy Trung ương thực hiện nghị quyết; nghe Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Đoàn giới thiệu chuyên đề: Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 22-8-2026 về “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới” và Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 22-8-2026 về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; định hướng nội dung xây dựng kế hoạch của Quân ủy Trung ương thực hiện nghị quyết.

Cùng với đó, hội nghị nghe Đại tá Bùi Tuấn Quynh, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu giới thiệu chuyên đề: Chỉ thị số 07-CT/TW và chuyên đề toàn khóa; triển khai Chỉ thị số 899-CT/TW của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thiếu tướng Nguyễn Duy Minh, Phó cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng giới thiệu chuyên đề về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Quang cảnh hội nghị.

Cuối cùng, Đại tá Nguyễn Trường Sơn, Phó cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng giới thiệu chuyên đề: Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 28-8-2026 về “Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới” và Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 28-8-2026 về “Phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”; định hướng nội dung xây dựng kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng thực hiện nghị quyết.