Đảng ủy Bộ Tham mưu Quân khu 1 trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng La Công Phương khẳng định, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và những đóng góp của Thiếu tướng Đàm Minh Tuân cùng 12 cán bộ, đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 phát biểu.

Đồng chí Chính ủy Quân khu biểu dương những thành tích, đóng góp của các đảng viên; trên các cương vị công tác luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, tham mưu với Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Trung tướng La Công Phương trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng Thiếu tướng Đàm Minh Tuân.

Thiếu tướng Hoàng Văn Năm, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó tham mưu trưởng Quân khu 1 trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên trong Đảng bộ.

Đại diện các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng, Đại tá Trần Quang Tiến, Phó bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Thi hành án, Bộ Tham mưu Quân khu 1 bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; khẳng định, sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững phẩm chất người đảng viên, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy cống hiến, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.