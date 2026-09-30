Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng quý III năm 2026

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Cao Anh Tuấn, Lê Tấn Cận, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Văn Trường, Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; đại diện các Ban tham mưu Đảng ủy Bộ Tài chính.

Về phía khách mời có đại diện các Ban Đảng Trung ương gồm: Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương; cùng đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ.

Hội nghị chúc mừng 16 đồng chí được bầu bổ sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chúc mừng 16 đồng chí được Ban Chấp hành bầu bổ sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trình bày báo cáo sơ kết công tác quý III, 9 tháng đầu năm 2026, đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính đã tổ chức 4 hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tổ chức 18 phiên họp (trong đó riêng quý III đã tổ chức 2 hội nghị Ban Chấp hành và 4 phiên họp Ban Thường vụ). Trên cơ sở nội dung từng hội nghị, đã ban hành 17 nghị quyết, 6 thông báo kết luận của Ban Thường vụ để lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Bộ Tài chính báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đảng bộ Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và ban hành 2 chương trình, 5 kế hoạch hành động để cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đảng bộ. Đối với các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, Đảng ủy Bộ đã ban hành nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh trong năm 2026, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số theo kế hoạch được giao.

Về công tác tham mưu với Đảng, Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, trong quý III và 9 tháng đầu năm, Đảng bộ Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác tham mưu trên các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, công tác tuyên giáo, dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai đồng bộ. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Báo cáo chính trị, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong toàn Đảng bộ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Đã được thực hiện đảm bảo đúng quy định của Đảng và Nhà nước.

Theo đồng chí Đỗ Văn Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính đã chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ nhiều giải pháp để triển khai các nghị quyết, văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối, Chính phủ. Luôn quan tâm, chú trọng làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao. Lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, sự chỉ đạo của Chính phủ để cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đúng chức năng”.

Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Trong phiên thảo luận, hội nghị đã nghe đại diện Đảng bộ Cục Thuế, Đảng bộ bộ phận Vụ Tài chính kinh tế ngành, Đảng bộ Cục Đầu tư nước ngoài, Đảng bộ Cục Thống kê, Đảng bộ Cục phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam đóng góp ý kiến làm rõ những kết quả công tác quý III và 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời phân tích kỹ về những tồn tại, hạn chế và góp ý vào 10 nhóm nhiệm vụ quý IV/2026 được nêu ra trong báo cáo.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị các đảng bộ, chi bộ khẩn trương triển khai các Nghị quyết của Trung ương. Chú trọng công tác tư tưởng, xây dựng đạo đức công vụ, tổ chức bộ máy, dân vận, tuyên giáo. Đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến và thể chế hóa kịp thời các nghị quyết quan trọng của Trung ương, tạo sự đồng thuận cao.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đề cập tới thực hiện nhiệm vụ chính trị và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng chí Ngô Văn Tuấn cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, Bộ Tài chính phải tiên phong tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Ngay trong Kỳ họp Quốc hội tháng 10 này, Bộ Tài chính trình Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, sửa đổi Luật Đầu tư, triển khai Nghị quyết 50 về thu hút FDI. Đồng thời, tiếp tục cải cách mạnh mẽ hệ thống thuế, thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, dễ làm, dễ kiểm tra, điện tử hóa toàn diện. Giảm tối đa thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, xử lý dứt điểm các vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT). Rà soát nâng ngưỡng doanh thu tính thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh, áp dụng phương pháp tính thuế đơn giản cho các hộ kinh doanh nhỏ để giảm bớt gánh nặng. Cần phải cơ cấu lại chi ngân sách, giảm tỷ trọng chi thường xuyên để dành nguồn lực cho chi đầu tư phát triển.

Phải thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đúng địa chỉ, hiệu quả. Phân bổ và chi ngân sách cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (tối thiểu 1% - 2% ngân sách) phải thực chất, tạo ra động lực tăng trưởng mới.

Về phát huy vai trò của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị 22 tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ Tài chính phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị năm 2026, nâng cao năng lực quản trị, công khai minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán. Phấn đấu huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 40% - 45% GDP để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn tới.

Trước khi kết thúc hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính, đồng thời Bộ trưởng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ quý IV và cả năm 2026.